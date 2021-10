Zona rossa per il comune italiano. Torna l’incubo lockdown alla luce di un esponenziale aumento dei casi di positività al Covid. A firmare l’ordinanza è stata la sindaca Debora Porrà non appena appresa la conferma del focolaio con un numero di contagiati pari a 34 rispetto a quelli riscontrati nell’intero territorio del Sulcis Iglesiente che conta complessivamente 94 casi.

A finire in zona rossa è il comune di Villamassargia, in Sardegna. Lo si apprende alla luce dei nuovi casi di positività al Covid riscontrati nella comunità di poco meno di 3.500 abitanti. Scatta dunque il lockdown per “l’espansione di focolai con un numero di contagiati pari a 34 rispetto a quelli riscontrati nell’intero territorio del Sulcis Iglesiente pari complessivamente a 94”.

Le misure di contenimento sono state prontamente decise dalla sindaca Debora Porrà. Previste dunque le limitazioni di “tutti gli spostamenti non strettamente necessari per lavoro, lo studio o salute e tutte le occasioni di assembramenti, così come previste nelle cosiddette zone rosse, per un periodo non inferiore a ulteriori 10 giorni”.





Resteranno chiusi gli esercizi commerciali, ma con eccezione fatta per le attività preposte alla vendita di generi alimentari e di prima necessità. In tale categoria rientrano farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchini. Netto divieto per ogni tipo di manifestazione civile e religiosa. Torna anche il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Torna l’obbligo della mascherina e delle autocertificazioni per gli spostamenti. Per quanto riguarda la didattica, è stato previsto che le lezioni a scuola continueranno in presenza ma solo entro i limiti previsti dalla normativa.