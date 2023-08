Massimo Segre e Cristina Seymandi, il video del tradimento alla festa che avrebbe dovuto annunciare il matrimonio è il caso della settimana. E in queste ore, dopo che ha fatto il giro dei social e dei giornali, emergono altri retroscena. Intanto cosa è successo “prima” che il banchiere prendesse il microfono e lasciasse di stucco fidanzata e ospiti parlando dei presunti amanti di lei e della rottura con effetto immediato. Il Corriere della sera racconta che la festa è iniziata intorno alle ore 19. E sembrava procedere in modo normalissimo, dunque musica, brindisi, auguri e fuochi d’artificio.

Poi, sul finire, quando tutti pensavano al grande annuncio delle nozze in programma a ottobre, Massimo Segre e Cristina Seymandi hanno raggiunto la postazione del dj e preso il microfono. Lei ha ringraziato lo staff, lui pure ma poi ha letto la lunga lettera che tutti ormai conosciamo. “Quando tutto si è concluso – spiega Chiara Iadicicco, responsabile del catering al Corriere- il signor Segre se n’è andato e la signora ha provato a seguirlo. Poi non li ho più visti. Sono rimasta impietrita anch’io”.

Massimo Segre e Cristina Seymandi, “cosa è successo dopo il discorso”

Un altro retroscena arriva da Enrico Crescimanno, presidente della circoscrizione 5 di Torino e amico di Cristina Seymandi: “Segre mi aveva accennato che avrebbe voluto organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di lei. Quello che è successo è stato uno choc”. A riprendere la scena “c’era una ragazza o una signora” ma “ci è sembrata una cosa normale. In ogni caso mi è dispiaciuto molto”.

Finito il discorso choc, prima che il filmato si interrompa, il dj Maurizio Arena fa partire la musica a tutto volume. Nello specifico “World, Hold On” di Bob Sinclar a tutto volume. Anche lui, che nel video appare accanto a Massimo Segre per tutto il tempo – è stato intervistato dal Corriere e ha detto che “una serata così non me la sarei mai immaginata”.

“Se mi avessero detto che il dottor Segre aveva in mente di fare ciò che ha fatto, sicuramente non avrei accettato l’invito – ha spiegato il dj – Anche perché qualcuno ha ipotizzato che i membri dello staff sapessero: noi non sapevamo niente”. Perché ha messo quella canzone? “Mi sono trovato in una situazione surreale, ho provato a riaccendere l’atmosfera con Bob Sinclar, volevo togliere quel silenzio glaciale. Sono decenni che faccio questo mestiere, mai mi era capitata una cosa simile”, ha concluso.