Il terribile video della tromba d’aria sulla Costiera Amalfitana. Una sorta di tornado ha colpito il litorale campano, seminando paura e anche danni. In questi giorni è ancora maltempo in Italia, specialmente in Campania. Sembra che ne avremo sopratutto fino a giovedì 23. Le situazioni peggiori stanno capitando e capiteranno al Centro-Sud. Questi luoghi saranno ancora condizionati dalla perturbazione n. 10 del mese di novembre, accompagnata da un vortice di bassa pressione in lento movimento verso sud.

Come riporta il sito Meteo.it, “Il passaggio perturbato è contrassegnato anche da un notevole rinforzo del vento e del moto ondoso dei mari, nonché da un calo delle temperature oggi al Centro-Sud dove giovedì registreremo dei temporanei rialzi”. Ma non è finita, perché il portale fa sapere che ci sarà una tregua soltanto venerdì 24.





Il terribile video della tromba d’aria sulla Costiera Amalfitana

Poi, nella giornata di sabato 25, torna il freddo con l’arrivo di un nuovo fronte di aria fredda artica. E in Campania questo maltempo ha fatto danni ed è stato persino spettacolare. Oltre infatti alle numerose piogge, è comparsa anche una spettacolare tromba marina. La stessa si è creata, nel pomeriggio, dal bellissimo mare della Costiera Amalfitana.

Tardo pomeriggio oggi, Costiera Amalfitana.



This afternoon on the Amalfi Coast. pic.twitter.com/Ujvjg0fNBt — Vincenzo Amatruda (@vincenzoblueblu) November 21, 2023

Il tornado è andato a scagliarsi poi contro la scogliera tra il centro abitato di Maiori e la località Capo d’Orso. Per fortuna tuttavia, in quella zona non ci sono abitazioni, altrimenti poteva essere un disastro. Parliamo di tornado proprio perché le correnti ascensionali calde hanno fatto toccare terra e cielo, altrimenti sarebbe stata una tromba d’aria comune.

Incredibili riprese del tornado che ha colpito oggi la Costiera Amalfitana in Italia. pic.twitter.com/JRmE5KymBv — Luigi Basemi 🏅 (@LBasemi) November 21, 2023

Le impressionanti immagini della tromba marina ieri sulla costiera amalfitana #maltempo pic.twitter.com/BKJtgdGNYF — Tg1 (@Tg1Rai) November 22, 2023

E chiaramente il filmato dell’episodio è diventato virale sui social e su diverse testate nazionali. Sembra poi, che sempre nelle acque della Costiera Amalfitana, si siano formate almeno altre due trombe marine nel corso delle stesse ore. Sulla base dei fenomeni previsti, in Campania vige un avviso di allerta meteo gialla della Protezione Civile, che sarà in vigore fino alle ore 12,00 di mercoledì 22 novembre 2022. Ma non è escluso che avverranno proroghe se la situazione non migliora.

