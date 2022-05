Ennesimo incidente sul lavoro oggi a Costabissara, nei pressi di Vicenza. Per uomo di 64 anni, Antonio Fabris, non c’è stato nulla da fare. L’incidente si è verificato intorno alle 13. A quanto si apprende l’uomo stava tagliando l’erba, accanto alla pista ciclabile che corre lungo la strada, quando il piccolo trattorino tagliaerba del quale era alla guida è scivolato nel piccolo canale. A dare la notizia della morte dell’uomo il sindaco del paesino in provincia di Vicenza dipendete comunale dal 1988.



“Sì, è un nostro dipendente di lungo corso. Venne assunto durante il mio primo mandato di sindaco – spiega il primo cittadino Giovanni Maria Forte -. E ormai si stava accingendo ad andare in pensione”. Non si esclude che all’origine dell’incidente sul lavoro via sia stato un malore. “Non sappiamo come sia potuto accadere e cosa sia avvenuto”, spiega il sindaco.





Vicenza, dolore per la scomparsa di Antonio Fabris



Ad accorgersi della tragedia che si è verificata in provincia di Vicenza un automobilista che, transitando dalla strada, ha visto il trattorino in acqua e ha chiamato subito in Comune. Insieme al 118 sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno operato per il recupero del mezzo. Per Antonio Fabris non c’era già più niente da fare.



Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Quello di Vicenza è solo l’ultimo incidente sul lavoro di una lunga serie. Sempre oggi u n operaio di 29 anni, folgorato mentre stava eseguendo alcuni interventi per la potatura delle piante a Cave, in provincia di Roma, a pochi chilometri da Palestrina.



Nell’ultima settimana, infatti, il numero delle persone rimaste vittima di incidenti sul lavoro è salito a tre. Si tratta, in ognuno di questi casi, di operai. A perdere la vita, esattamente mercoledì scorso è stato Bernardino Passacantilli, un 62enne che, caduto da un’impalcatura in via Toscana, poco distante da via Veneto, è caduto al suo dopo un volo di quasi 10 metri.

