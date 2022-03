Malore improvviso nella notte, Clelia muore a 22 anni davanti al fidanzato

Sconcerto e incredulità a Schio, nel vicentino. Una ragazza nel fiore dei suoi anni, appena 22, è stata ritrovata senza vita nell’alloggio che condivideva con il fidanzato. Clelia Comparin se ne è andata tra venerdì 4 e sabato 5 marzo. E nessuno ancora riesce a capire perché.

“Era una persona davvero solare e simpatica – dice Isabel, una sua amica – mi divertivo un sacco con lei, mi faceva sempre ridere. Era l’amica perfetta sempre presente e se avevi bisogno di una mano si faceva in 4 per aiutarti. Era una ragazza tranquilla”. Lei, Clelia, era originaria di Poleo. Il ragazzo, invece, Tommaso Conte, è di Thiene.

La comunità è sotto choc. Clelia si era diplomata poco tempo fa all’Istituto professionale Garbin. Una delle sue insegnanti ha detto: “Era una ragazza molto carina, vivace ed allegra. La notizia mi ha sconvolta”.





Clelia aveva vissuto per un paio di anni tra Francia e Spagna. Appassionata di cavalli, “le piaceva andare in giro con il camper – dice ancora l’amica – e il suo desiderio era andare a fare volontariato nei paesi più poveri, per aiutare gli altri”.

Dolcissimo e allo stesso tempo devastante l’ultimo messaggio del suo Tommaso: “Ciao amore mio grande, cerca di volare il più distante possibile da tutta questa merda…I nostri viaggi e avventure non dovevano finire così… Ti amo e so che vicino a me ci sarà sempre un angelo con la chioma azzurra”.