Un volo di quattro metri. È quanto avvenuto ad un’automobile, presumibilmente con qualcuno alla guida, intorno alle sette e un quarto di questa mattina, giovedì 25 novembre 2021. Scriviamo presumibilmente perché, incredibile a dirsi, quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto non hanno trovato nessuno.

L’incidente è avvenuto a Villaggio Margherita, a Valdagno, nel vicentino. Con ogni probabilità il conducente si è dileguato subito dopo aver sfondato la barriera di sicurezza sul bordo della strada. Impossibile fare al momento altre ipotesi, sul posto sono arrivati i carabinieri.

Le indagini degli uomini dell’Arma tenteranno adesso di risalire all’identità di chi era alla guida. L’immagine diffusa dai vigili del fuoco è davvero impressionante. L’automobile, dopo essere finita contro le ringhiere guard rail è finita in un canale che si trova a circa quattro metri sotto il livello del manto stradale.





Non si sa al momento se il conducente sia andato via sulle sue gambe o sia stato soccorso da qualcuno. Di sicuro all’interno dell’abitacolo non c’era nessuno.

Un evento molto simile (FOTO sopra) si era verificato qualche tempo fa, esattamente l’11 aprile del 2018. Lì, anzi, l’automobile prese anche fuoco, riferirono i vigili del fuoco accorsi sul posto. Anche in quell’occasione non c’era nessuno all’interno dell’abitacolo. E pure in quel caso l’ipotesi più attendibile fu quella della fuga, chissà per quali ragioni.