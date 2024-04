Ponte del 25 aprile, come sarà il tempo? Ecco le previsioni. Dopo le temperature estive della scorsa settimana, questi giorni l’Italia si è trovata di fronte a un brusco calo delle temperature con addirittura il ritorno della neve in alta quota. Come confermato da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, le temperature sono infatti sotto la media e in calo a causa dell’afflusso di aria polare dalla Scandinavia.

Lo scorso weekend si sono toccati i 32°C anche al Nord e nel sud e nelle isole maggiori le spiagge sono state prese d’assalto con scene che ricordavano la piena estate. Si avvicina il 25 aprile e quest’anno cade di giovedì e apre le porte a un lungo ponte che per molti potrebbe unirsi direttamente al 1° maggio. Quali saranno le condizioni meteo sull’Italia?

Meteo 25 aprile 2024: le previsioni del tempo

Non ci sono buone notizie, perché se la corsa settimana l’Italia ha potuto assaggiare un po’ d’estate, la prossima settimana tornerà indietro di qualche mese con un brusco calo delle temperature – già visto in questi giorni – la pioggia e il vento freddo. Il ponte del 25 aprile 2024 sarà ancora all’insegna della instabilità e con temperature sotto le medie.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei vari siti che si occupano di Meteo, l’Italia sarà ancora coinvolta masse d’aria relativamente fredde ed instabili in arrivo dal Nord Europa. Nell’aggiornamento postato alcune ore fa sul suo canale YouTube, il colonnello Mario Giuliacci ha anticipato cosa succederà dal 20 aprile al 2 maggio. Lunedì 22 pioverà in maniera abbondante su tutto il Settentrione e la Toscana, mentre nel pomeriggio qualche pioggia debole interesserà anche Puglia, Calabria e Sicilia.

Martedì 23 pioverà ovunque, tranne che in Puglia e Sicilia, con fenomeni più consistenti su Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo; al Sud i rovesci saranno di modesta intensità. Il 24 ancora piogge e il 25 aprile 2024 brutto tempo in tutto lo stivale ad eccezione del Nord-Ovest e della Sardegna. Al mattino e al pomeriggio, infatti, pioverà su tutte le regioni dalla Toscana in giù.

Giovedì sera il tempo migliorerà ovunque e venerdì 26 sarà l’unica giornata di bel tempo su tutto il Paese. Sabato 27 nuove perturbazioni che resteranno sul territorio italiano fino al 2 maggio.