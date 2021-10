“Trovate morte nei loro letti”. Dramma in famiglia, mamma uccide le figlie di 3 e 11 anni e scappa

Dramma a Verona, una donna avrebbe ucciso le sue due figlie di 3 e 11 anni. L’omicidio si è consumato all’interno di una casa famiglia all’interno della quale era ospitata. La donna, di nazionalità cingalese, sarebbe poi fuggita ed è attualmente ricercata. A scoprire i corpi delle due bambine sono stati trovati dalle assistenti sociali della casa di accoglienza secondo le quali non c’erano stati segnali che facessero presagire la tragedia.



Sul posto oltre a Polizia e 118 sono arrivati anche il sindaco di Verona Federico Sboarina con l’assessore al Sociale Daniela Maellare. Le ricerche della donna vanno avanti con l’aiuto dei cani molecolari e sono state estese al fiume Adige, nel sospetto che la donna possa aver tentato un gesto estremo. Il fiume scorre non distante dalla struttura, e finora le ricerche della donna non hanno dato esito. Madre e figlie si trovavano nella comunità di Porto San Pancrazio da circa un anno, in seguito a un provvedimento di allontanamento dalla dimora familiare deciso dal Tribunale dei Minori di Venezia.

Verona, ultimo caso di strage in famiglia



Il caso di Verona è l’ultimo di una lunga serie che si consuma all’interno delle mura domestiche. Sono ancora impresse nella memoria le immagini del massacro capitato a Carmagnola, nei pressi di Torino, lo scorso mese di gennaio. Poco dopo le 3 un uomo di 39 anni aveva a ucciso la moglie e il figlio di 5 per poi tentare il suicidio buttandosi dal balcone della sua abitazione.







A lanciare l’allarme erano stati alcuni vicini di casa attirati delle urla della donna, anche lei 39enne. Una volta arrivati sul posto i carabinieri non hanno potuto far altro che costatare il decesso della donna e del bimbo. Una storia che ricorda in maniera terribile quella dello scorso novembre in una villetta di Carignano, in Borgata Ceretto 76.

Dove Alberto Accastello, 40 anni, operaio in una ditta che si occupava della essiccazione di cereali, aveva ucciso la moglie Barbara Gargano, 38 anni, con un colpo di pistola e poi aveva sparato ai due figli di due anni e al cane, suicidandosi subito dopo con un colpo alla testa. La donna era stata trovata senza vita dai carabinieri che, chiamati dai vicini, avevano fondato la porta.