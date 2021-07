Crolla il tetto della ghiacciaia, Tommaso e Michele morti sotto il peso delle pietre. Avevano 7 anni

Tragedia in provincia di Verona. Due famiglie colpite dalla dolorosa perdita, muoiono a soli 7 anni i due amici di sempre, Tommaso e Michele. Nati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, Tommaso e Michele vengono trovati privi di vita sotto le macerie della ghiacciaia crollata.

Il tetto della ghiacciaia cede proprio mentre i due bimbi di 7 anni erano intenti a giocare con gli amici coetanei. La tragedia avviene proprio durante una gita con le rispettive famiglie a Malga Preta di Sotto, nel Veronese. Il crollo repentino della struttura non ha dato scampo e Tommaso e Michele perdono la vita travolti e schiacciati dalle macerie. Feriti e trasportati in ospedale gli altri bambini.

Spetterà alle squadre degli inquirenti incaricati dalla Procura e coordinati dal pm Paolo Sachar portare alla luce le cause che hanno determinato il crollo della ghiacciaia, mentre i genitori dei due bambini ne piangono dolorosamente il decesso, avvenuto sul colpo. I due amichetti erano nati entrambi a dicembre, nel 2013 e come spiega uno dei due papà: “Erano amici ed erano sempre insieme”.





“Hanno sempre fatto tutto insieme: hanno fatto l’asilo insieme, la scuola insieme. E oggi sono morti insieme. Hanno giocato insieme fino alla fine, amici inseparabili nella vita come nella morte”. A sigillare il ricordo di una tenera amicizia, un abbraccio tra i genitori e il proprietario della Malga, Augusto Ceradini, che poco dopo la notizia è accorso sul posto.

Quella a Corno d’Aquilio era solo una gita organizzata tra famiglie prima di inaugurare le vacanze estive: “Era la prima volta che venivamo qui a Malga Preta di Sotto, chi avrebbe potuto immaginare che questa sera avrei riportato a casa mio figlio in una bara? Non si può morire in questo modo a sette anni”. Sotto sequestro la ghiacciaia che ha inferto la morte ai due piccoli angeli.