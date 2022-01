Dramma sulla tangenziale, terribile schianto tra più mezzi: una vittima e un ferito gravissimo

Un terribile incidente nella mattinata di oggi è costata la vita ad un uomo di 55 anni. Lo schianto è avvenuto sulla strada statale 11 Padana Superiore al km 77, nel territorio comunale di Borgo Vercelli. Coinvolti un’auto, un camion e un trattore. Ancora da ricostruire la dinamica sulla quale indagano le forze dell’ordine. A quanto si apprende l’automobilista è morto nello schianto contro il camion, che è finito fuori strada precipitando su un campo sottostante. L’autotrasportatore è stato sbalzato fuori dalla cabina del camion ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Novara.



A raccontare i fatti un testimone alla testata on line PrimaVercelli. “Mentre tornavo da Novara, percorrendo la tangenziale all’altezza del ponte sul fiume sesia ho visto che era appena accaduto un incidente stradale che coinvolge un’automobile (Ford Focus SW) e un autocarro. Sembrerebbe, dai racconti di chi si è fermato poco prima di me che l’automobilista abbia azzardato un sorpasso finendo per colpire l’autocarro che proveniva da vercelli in direzione Novara”.



“Dall’urto frontale l’auto veniva completamente schiacciata sull’anteriore dx e spinta sulle protezioni. L’autocarro colpito sul frontale dx è stato deviato verso le barriere con il risultato di averle sfondate cadendo al di sotto del ponte. L’autista dell’autocarro è stato estratto da un agricoltore che lavorava nei campi limitrofi”.







E ancora. “L’automobilista era privo di sensi intrappolato nell’auto. I primi soccorritori (automobilisti) hanno chiamato il 118 ed era in arrivo l’elisoccorso e un’ambulanza. Sull’asfalto erano presenti una quantità incredibile di detriti e pezzi meccanici che ricoprivano un tratto di tangenziale di 150 metri (sembrava fosse esplosa una bomba). Impressionante lo sfondamento del guard rail”.



Pesantissimi i ritardi sul traffico. Sul posto i Vigili del Fuoco, il personale del 118 la Polizia locale che quella di Stato. L’uscita dalla rotonda del Rione Isola è rimasta chiusa a causa del traffico. Le condizioni dell’uomo portato in codice rosso sembrano ancora gravissime.