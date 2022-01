Un attimo di distrazione, poi la scoperta, le urla disperate i soccorsi. Quando è arrivato in ospedale il piccolo, appena 2 anni, era privo di sensi in gravissime condizioni. Da Bressanone, nel tentativo di salvargli la vita, è stato trasportato alla clinica universitaria di Innsbruck, dove poco dopo è deceduto. Una tragedia che si è consumata all’interno di un hotel a Velturno in Alto Adige. Una giornata di relax che si è rivelata mortale. l piccolo, del posto, si trovava con i genitori e i due fratelli nella zona wellness dell’hotel, per qualche ora di svago.



In un momento di disattenzione è però caduto in acqua, e quando è stato trovato e recuperato aveva già perso i sensi. Dalle immagini del circuito del sistema di videosorveglianza visionato dai carabinieri è emerso che il piccolo è scivolato accidentalmente dalla scaletta in acqua senza riuscire a riemergere. É stato il nonno a trovare il bambino e ad aver messo in atto le prime manovre di soccorso.



Una tragedia, quella che si è consumata a Velturno, che ricorda da vicino un’altra accaduta lo scorso mese di agosto. Un bimbo di 7 anni era stato trovato, nella piscina comunale di San Pietro in Gu, esanime a pancia in giù, in un punto in cui l’altezza è di un metro e 20. La prima ad accorgersi che qualcosa non andava è stata una bagnina.







Il bambino si trovava nell’impianto “Conca verde” con i suoi genitori che, però, non si sono accorti di nulla. Non appena recuperato il bambino era stato sottoposto a diversi tentativi di rianimazione anche con il defibrillatore in dotazione alla piscina.



Poi era stato trasportato, in condizioni critiche al pronto soccorso pediatrico di Padova. Lì era stato poi certificato il decesso del piccolo. Il fatto era avvenuto lunedì 9 agosto poco prima delle 13.