Tornava a casa dopo una serata con gli amici, 14enne morto sul colpo. Sotto choc l’automobilista

Velletri, tragedia in strada. Perde la vita a soli 14 anni a causa di un incidente stradale. La tragedia è avvenuta durante le ore della notte scorsa precisamente in via Colle Caldara a Velletri (Roma). Un impatto troppo violento e gravi le lesioni ripotate, il 14enne muore a bordo del suo scooter.

Gravissimo l’incidente che ha strappato via per sempre la vita all’adolescente D.C. a bordo dello scooter. Il 14enne stava percorrendo via Colle Caldara quando si è violentemente scontrato contro l’auto, una Volkswagen Golf, con alla guida un uomo di 38 anni. Impatto troppo violento e lesioni gravissime non hanno concesso ai sanitari prontamente intervenuti sul posto di salvare la vita al ragazzo.

Le dinamiche del letale sinistro sono ancora in via di accertamento da parte della squadra dei Carabinieri che hanno eseguito i rilievi, mentre si attendono notizie riguardo al conducente dell’auto, trasportato in ospedale. La salma dell’adolescente è stata trasportata all’istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata a disposizione dell’AG.





Nello specifico sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e gli agenti della Polizia di stato del locale commissariato. Si presume che il ragazzo fosse di ritorno a casa dopo aver trascorso la serata in compagnia degli amici.

Le forze dell’ordine hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni per consentire di svolgere i rilievi, che dovranno accertare eventuali responsabilità per il sinistro, di cui al momento non si conosce ancora la dinamica.