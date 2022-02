Prima un incidente, poi contromano in autostrada e scende dall’auto. Muore travolto a 43 anni

Tragedia sull’autostrada all’uscita per Varese. Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, intorno alle 2, un uomo di 43 anni è andato a sbattere con la sua Matiz. Secondo la ricostruzione l’automobile, dopo un testacoda, si è schiantata contro una barriera laterale. Il conducente ha ripreso a guidare, ma stavolta contromano e ha proseguito fino a quando non ha avuto un altro incidente.

A questo punto l’uomo è sceso dalla macchina, probabilmente per cercare aiuto, ma è stato investito da un’automobile. Sul luogo del sinistro, proprio dove l’A8 si immette nel centro cittadino di Varese, sono giunti automedica, vigili del fuoco e polizia stradale. Ma per I. S., cittadino marocchino residente a Sumirago, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Trovato in arresto cardiaco, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Condotto all’ospedale di Circolo è stato quindi dichiarato deceduto.

L’uomo che ha investito il 43enne è rimasto a sua volta ferito, ma fortunatamente in modo lieve. È stato trasportato in ospedale in codice verde. Secondo quanto si è appreso il marocchino, dopo il secondo incidente, sarebbe sceso dall’auto senza indossare il gilet ad alta visibilità. Per questo chi è sopraggiunto non l’ha visto e non è riuscito ad evitare l’impatto.





I soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo, fino all’alba, su quel tratto dell’A8 che è rimasto quindi chiuso al traffico. Oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente sono arrivati mezzi della croce rossa di Varese e dell’Sos di Azzate. Ancora alle 8 di mattino le pattuglie della stradale stavano effettuando i rilievi del caso, ma il tratto risultava aperto alle auto.

La polizia stradale sta acquisendo i dati delle telecamere per ricostruire con maggior precisione la dinamica dell’incidente che ha causato la morte del 43enne.