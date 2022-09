“Ci mancherai”. La festa di laurea diventa una tragedia. Vanessa muore a soli 22 anni

Tragedia sulla strada. Una serata di festa che poi diviene una dramma nel giro di poche ore. Sbanda e finisce fuori strada, per Vanessa Alic Cervi nulla da fare. La giovane e conosciuta pr muore a soli 22 anni. La giovane viveva con la madre Rossana a Caprara di Campegine.

Vanessa Alic Cervi muore a 22 anni. La giovane viaggava a bordo della della Fiat Punto quando lungo il tragitto di ritorno dalla festa di laurea di cinque suoi amici al Fuoricittà Country Club di Marzaglia insieme a quasi altri 200 ragazzi. Pare che la giovane abbia perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Leggi anche: “Ritrovata”. Gloria, scomparsa nel nulla a 13 anni: la conferma di Chi l’ha visto





Vanessa Alic Cervi muore a 22 anni. L’incidente di ritorno da una festa

Come riporta Il Resto del Carlino, a lanciare l’allarme un automobilista che aveva notato la Fiat Punto nei pressi di un vigneto. Sono da accertare i motivi che avrebbero portato Vanessa a perdere il controllo del mezzo. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica dei vigili del fuoco, ma per la 22enne era ormai troppo tardi.

Troppo gravi i traumi riportati nello schianto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Correggio e di San Martino in Rio per poter effettuare gli accertamenti. “Una persona straordinariamente bella non solo esteriormente ma sopratutto nell’anima, solare e amichevole con tutti”, il ricordo dell’amica. “Era veramente solare e simpatica, molto alla mano. Penso mancherà a molte persone”.”Adesso è il momento del rispetto alla famiglia. Quello che era Vanessa rimarrà un ricordo nostro”. Cordoglio espresso anche da parte dei sindaci di Albinea, Nico Giberti, e di Campegine, Alessandro Spanò, a nome delle due comunità e dei colleghi all’Adognimodo.

E ancora “ragazza molto più matura della sua età con un grande senso di responsabilità. Si mostrava sempre sicura ed estroversa, allegra e aveva una parola per tutti”, ricordano gli amici più cari. Tutti si stringono al dolore della mamma e della nonna di Vanessa.