Dramma in famiglia. La giovane mamma di appena 27 anni aveva da tempo accusato un malessere che nessun medico è riuscito a diagnosticare per tempo. Sette le visite mediche a cui Valeria si sarebbe sottoposta, poi la dolorosa notizia del decesso. Valeria lascia per sempre una bimba di 13 mesi. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Valeria Fioravanti muore a 27 anni a causa di una meningite batterica. La giovane mamma ha iniziato ad accusare il malessere lo scorso 25 dicembre e da quel momento ha avuto inizio il suo calvario. Sette le visite mediche che non sono riuscite a dare risposte. Valeria sarebbe stata operata al Campus Biomedico di Roma per un ascesso, poi le dimissioni e la corsa poco dopo al pronto soccorso del Policlinico Casilino.

Leggi anche: Malore in casa, Pamela muore a 8 anni il giorno di Capodanno





Valeria Fioravanti muore a 27 anni: “Le hanno detto che esagerava”

Valeria ha accusato alcuni sintomi tra cui dolori alla schiena e al collo e un forte mal di testa, ma anche questa volta sarebbe stata dimessa con la diagnosi di cefalea. Valeria ha iniziato dunque ad assumere antinfiammatori come da prescrizione medica, eppure il malessere invece di attenuarsi è peggiorato. La donna si è dunque sottoposta a un’ulteriore visita al Casilino.

“Dal Casilino è stata praticamente cacciata, le hanno detto che esagerava e hanno minacciato l’intervento delle forze dell’ordine”, questo il racconto dei genitori appreso su Repubblica. Poi un’altra diagnosi al San Giovanni: protrusione alla colonna vertebrale, dunque una cura di antinfiammatori e collare per una settimana, fino a quando il 5 gennaio Valeria è stata condotta nuovamente al pronto soccorso e solo allora si è appreso che a colpire la donna sarebbe stata una meningite batterica.

Purtroppo però era troppo tardi e Valeria è entrata in coma. Disperati i tentativi dei medici di salvare la vita della giovane mamma tra cui un intervento chirurgico che però non ha dato l’esito sperato. In seguito al decesso, i genitori hanno presentato una denuncia alla procura di Roma.