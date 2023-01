Un dolore immane, difficile da spiegare solamente a parole. La famiglia di Valentina Benedetti Vallenari è distrutta: la giovane è morta in un terribile incidente, che non le ha lasciato alcuna speranza di sopravvivenza. Aveva solamente 25 anni, ma il destino ha voluto stroncarle la sua vita troppo prematuramente. E lo ha fatto anche in un giorno in cui avrebbe dovuto semplicemente divertirsi con i suoi amici. Invece la giornata si è trasformata in un lutto davvero gravissimo.

Valentina Benedetti Vallenari è morta in seguito ad un incidente tremendo, verificatosi esattamente a Breonio, una frazione di Fumane, quest’ultimo paese situato in provincia di Verona. Le indagini più approfondite chiariranno tutti i dettagli di questo sinistro, ma le prime informazioni sono già trapelate. La 25enne non era la conducente dell’automobile interessata dall’incidente, ma a guidare la vettura è stata una sua amica, che ha perso il controllo della stessa, la cui corsa è finita contro un albero.

Valentina Benedetti Vallenari è morta in un incidente stradale

Secondo quanto riferito dal Corriere Veneto, Valentina Benedetti Vallenari non è morta sul colpo a causa dell’incidente. I sanitari del 118 l’hanno soccorsa e caricata subito a bordo di un’ambulanza, che l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento. Ma nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarla, alla fine non ce l’ha fatta ed è stato constatato il suo decesso. Nessuna grave conseguenza invece per l’amica della 25enne, che se l’è cavata con qualche ferita di poca entità.

Il dramma ha avuto luogo a Capodanno, prima che arrivasse il nuovo anno. Doveva recarsi ad un party di San Silvestro, quando c’è stato l’incidente mortale. Addolorato suo fratello Alessio: “Era una brava ragazza, solare, in grado di mettere a proprio agio il prossimo. Sapeva rimboccarsi le maniche e quando si metteva giù lavorava a testa bassa ed era una persona buona nell’animo. Bella per chi l’ha conosciuta”. Proprio grazie al fratello, che è un noto imprenditore della zona, aveva trovato lavoro essendo diventata segretaria.

Il fratello ha aggiunto a proposito dell’amica di Valentina, protagonista dell’incidente: “Mi dispiace, erano molto amiche”. Non è dato sapere ancora se la conducente avesse assunto o meno droga o bevuto alcol mentre si trovava alla guida. Ciò che resta è solo il grande dolore per una giovane vita spezzata.