“La prego, cambi dottore”. Il medico piange davanti al paziente. Il video “rubato” diventa virale

Vaccino Covid, sta facendo discutere un video (scendi in fondo per guardare) che sta girando su Twitter in questi giorni. Ad occuparsi del caso è il sito ‘Il Paragone’ che ricostruisce la storia. A quanto spiega il filmato riprenderebbe un dialogo tra un paziente ed il suo medico di base. Nello specifico il primo chiede di essere esentato dalla vaccinazione contro Covid- 19 sottolineando come, in caso di diniego, il medico debba prendersi la responsabilità di aver costretto una sua paziente a sottoporsi alla profilassi. Davanti a queste parole il medico scoppierebbe a piangere.



Avanzando, poi, una richiesta specifica: quella cioè di rivolgersi a qualcun altro e, se necessario, chiedere alla Ausl di competenza il cambio del medico. “Guarda per favore cambia dottore, fammi questa cortesia – spiega al presunto paziente- . Io non riesco a dormire la notte. Mi metto in ginocchio, te lo chiedo per favore. Io non ce la faccio più, non sto bene”.





Vaccino Covid, le reazione al video su Twitter



Riporta il Paragone come tanti siano i commenti: “Anche la mia dottoressa mi ha chiesto di cambiare medico”, “denunciare”, “viene da vomitare”. Intanto nei giorni scorsi uno studio sulla variante Omicron 5 (responsabile dell’ondata estiva) ha messo in luce una maggiore contagiosità rispetto alle precedenti. I sintomi sono gli stessi anche se meno gravi rispetto alla Delta: febbre alta, mal di gola, rinorrea, stanchezza, dolore muscolare, perdita di olfatto e gusto, dolore alle ginocchia, mal di testa, quelli principali.



La sintomatologia può persistere per pochi giorni, da 2 a un massimo 5. La durata è breve soprattutto in chi sviluppa l’infezione in modo lieve e quasi blando. L’incubazione va dai 2 ai 3 giorni dal momento del contatto con una persona positiva, ma sono stati riportati anche casi di incubazione a 14 giorni. I tamponi possono non rilevare immediatamente la presenza del virus per tale ragione i medici consigliano, in caso di sintomi riconducibili al Covid, di ripeterlo sempre dopo un paio di giorni.

Nel frattempo gli esperti stanno già studiando un’altra variante ribattezzata Centaurus che sarebbe fino a 5 volte più infettiva di quella che al momento è responsabile della nuova impennata di contagi. Rilevata per la prima volta in India a inizio maggio, da quel momento ha preso piede in diversi Paesi: Regno Unito, Australia, Germania, Stati Uniti, Giappone, Nuova Zelanda, Indonesia, Nepal e Canada.

