Una terribile tragedia ha scosso tutti. Rosa Boresta è morta in chiesa durante la messa che si stava tenendo nel santuario dove si trova Padre Pio. La donna, molto religiosa, aveva deciso di fare il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, quando si è consumato il dramma davanti agli altri fedeli. Hanno provato ad aiutarla e poi sono iniziate le classiche manovre di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere.

Una notizia che ha lasciato senza parole e che sta facendo commuovere tantissima gente. Rosa Boresta, morta in chiesa mentre seguiva la messa da Padre Pio, aveva 74 anni e sembrava fosse in buone condizioni di salute. Poi improvvisamente c’è stato un malore che ha colto di sorpresa lei e tutti coloro che erano nel luogo di culto. E adesso sono veramente in molti ad essere rattristati di fronte ad una fine così tragica dell’anziana.

Rosa Boresta morta in chiesa durante la messa da Padre Pio

La donna era molto conosciuta nelle Marche perché era la cuoca del ristorante La vecchia cantina, situato a Montecalvo in Foglia, in provincia di Pesaro-Urbino. Rosa Boresta si era recata fino in Puglia e proprio qui è morta, mentre stava presenziando in chiesa alla messa nel santuario di Padre Pio. Il dolore improvviso al petto ha fatto scattare l’allarme dei fedeli, che hanno chiamato l’ambulanza. Ma non c’è stato nulla da fare.

La 74enne è spirata quindi in poco tempo e ora sono già stati organizzati i suoi funerali. L’ultimo saluto avverrà il 4 ottobre, alle ore 15, a Ca’ Gallo, una borgata di Montecalvo in Foglia. Rosa era partita alla volta del paese foggiano insieme a circa 50 suoi compaesani, come riferito da Il Resto del Carlino. Poco tempo fa aveva raggiunto l’importante traguardo dei 50 anni di nozze col marito. A dirle addio sono anche i suoi due figli.

Nel locale di Rosina, così la conoscevano anche i clienti, era celebre la serata rivolta alla cacciagione. Lei, una volta finito di lavorare, parlava spesso coi clienti e andava anche a fumarsi una sigaretta con loro. Aveva quindi un rapporto molto stretto con loro e ora la sua presenza mancherà a tutti.