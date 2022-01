“Mani e piedi legati”. Speranze finite, ritrovato il corpo di Giuseppe. Ma è mistero sulla sua fine

Finite le speranze di ritrovare in vita Giuseppe Sideri, l’uomo di 51 anni scomparso domenica 2 gennaio dalla sua casa a Uras. Il suo corpo è stato trovato nel pomeriggio di ieri in un pozzo. Dopo la sua scomparsa era scattate immediatamente le ricerche che avevano impegnato carabinieri, Forestale, volontari e vigili del fuoco. La prima ipotesi presa in considerazione dalle forze dell’ordine è che l’uomo fosse andato a cercare funghi, nonostante condizioni di salute non buone.



A lasciare senza parole il modo in cui Giuseppe Sideri è stato trovato con i piedi e una mano legati con del filo di ferro a cui era collegato un blocco di cemento. Lo apprende l’Ansa. L’ipotesi che si sta facendo avanti è quella del gesto volontario, ma proprio per il modo in cui è stato ritrovato il corpo gli inquirenti non voglio escludere nulla e procederanno con gli accertamenti medico legali. Per questo motivo domani sarà eseguita l’autopsia.



Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando. “Il Sindaco Renzo Ibba, facendo proprio il pensiero di tutta la cittadinanza, attonita dalla tragica fine di Giuseppe Sideri, recentemente scomparso e ritrovato dopo lunghe ricerche ieri pomeriggio, partecipa al dolore della Comunità Urese e della famiglia Sideri, stimata e conosciuta anche nel nostro paese”.







Le ricerche di Giuseppe Sideri avevano mobilitato l’intero paese di Uras. La prefettura di Oristano aveva attivato il Piano ricerca persone scomparse dopo l’allarme lanciato dal fratello. Lo avevano cercato per giornii carabinieri della locale stazione assieme ai colleghi della compagnia di Mogoro, vigili del fuoco, Protezione civile e volontari mobilitati dal comune, che avevano lanciato un appello sulla pagina Facebook istituzionale.



Purtroppo la storia di Giuseppe Sideri si è evoluta nel modo peggiore. Restano tanti dubbi sulla sua fine, risposte alle quali ora bisognerà dare una risposta per dare conforto alla famiglia ed ai tanti amici dell’uomo.