Lutto nel milanese, dove il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato all’interno della sua macchina. Si tratta di una persona molto conosciuta nel suo campo. Parliamo di Antonio Novati, un famoso commercialista di Milano. L’uomo è stato trovato morto a Massalengo, in provincia di Lodi. A fare la macabra scoperta i carabinieri della zona. Ora la procura sta lavorando alla ricerca dell’assassino e quindi anche del movente del delitto che ad ora risulta inspiegabile. La cosa che promette bene tuttavia è che la zona sembra essere molto ben battuta dalle telecamere di sorveglianza. Antonio Novati aveva 75 anni e viveva a Vizzolo Predabissi (Milano).

L’uomo è stato trovato esanime all’interno della sua auto: una Honda Civic, sulla strada sterrata che porta alla cascina Scappadina. Ad avvertire le forze dell’ordine ci ha pensato un passante che ha notato il corpo nell’auto. Arrivati sul posto i carabinieri, hanno impedito al medico di turno di fare qualsiasi cosa per non compromettere le indagini. Niente da fare in ogni caso per l’uomo che all’arrivo dei sanitari era già morto da diverso tempo.

Antonio Novati trovato morto in auto: è omicidio

Le forze dell’ordine hanno bloccato tutto e chiamato il magistrato visto che a bordo dell’auto c’era parecchio sangue. A quel punto è arrivato il medico legale inviato dalla Procura della Repubblica di Lodi. Si legge tramite la stampa locale che l’uomo era vestito elegantemente e riverso sul sedile posteriore dell’auto a bordo della quale c’era anche un seggiolino per trasportare neonati, anche quello coperto di sangue.

Secondo una prima analisi del medico legale sembra che l’uomo sia morto dopo essere stato trafitto da più fendenti soprattutto nella zona addominale. Il procuratore di Lodi, Romanelli, ha quindi subito disposto l’autopsia sul corpo di Antonio Novati. Mistero sull’arma del delitto, ancora non trovata. Grazie alle telecamere, come dicevamo molto presenti nella zona, probabilmente Novati e il suo assassino sono stati molto probabilmente registrati in qualsiasi direzione.

Quindi la cosa fa bene sperare gli inquirenti. L’uomo aveva esperienza quarantennale nel mondo dei commercialisti: aveva due studi, uno a Milano e l’altro a Melegnano. Era stato perito e curatore fallimentare. Era sposato ed aveva due figli e tre nipoti.

