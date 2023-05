“Correte, si è lanciato dal settimo piano”. Carabinieri e 118 intervengono per un suicidio, ma fanno una terribile scoperta

Tragedia nella notte a Milano. I carabinieri della stazione del capoluogo lombardo sono intervenuti in via Cogne, dove un uomo si è suicidato, gettandosi dal settimo piano. Ad allertare le autorità alcuni vicini di casa che hanno visto il cadavere dell’uomo sotto il palazzo in cui abitava. Immediato l’intervento del personale medico del 118, ma l’equipe non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri. E qualche minuto dopo, nell’appartamento dal quale l’uomo si era appena gettato è stata fatta una scoperta choc. Secondo una prima ricostruzione, infatti, la vittima si è lanciata dal balcone del settimo piano dopo aver colpito e ucciso un uomo con le forbici.

Milano, uccide un uomo e si lancia dal settimo piano: morto 51enne

Nell’appartamento i carabinieri intervenuti sul posto dopo la telefonata dei vicini di casa, hanno trovato un cadavere, con ferite provocate da un’arma da taglio. Come detto, dai primi accertamenti si tratterebbe di un paio di forbici, che sono state trovate al piano terra del condominio.

La casa era stata chiusa dall’esterno con le chiavi, trovate nella giacca del 51enne che si è poi gettato dal balcone del settimo piano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno sul posto della tragedia per effettuare i rilievi, il 51enne avrebbe ucciso l’uomo al culmine di una lite. La tragedia è avvenuta all’interno di un appartamento, poi il 51enne ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal settimo piano del condominio.

Il primo cadavere a essere ritrovato ai piedi di una palazzina di sette piani al civico 4. Il 51enne, nato a Roma ma residente al primo piano della scala A del condominio a ringhiera di via Cogne. Come detto, la chiamata al 112 è arrivata alle 23.30 circa, per quello che sembrava un ‘semplice’ suicidio. Nella via, in zona Vialba, sono intervenuti il 118 con delle ambulanze e i carabinieri. L’uomo, che per deambulare utilizzava delle stampelle, si è lanciato dall’ultimo piano dell’edificio dopo aver ucciso un altro uomo. Per il momento si esclude il coinvolgimento di una terza persona.