Il primo lavoro a 50 anni, poi la scoperta choc. Secondo i dati Istat, il tasso di occupazione in Italia riconducibili al mese di febbraio 2023 è salito al 60,8%.Ciò non toglie che la disoccupazione sia un fenomeno che continua a preoccupare gli italiani. La storia che colpisce l’attenzione pubblica è quella come protagonista un uomo di 50 anni residente a Morolo (Frosinone) che grazie all’aiuto dei genitori è riuscito per la prima volta a inserirsi nel mondo del lavoro. Poi però la scoperta choc e le inevitabili conseguenze sul caso. A diffondere la notizia, le colonne de Il Messaggero.

Uomo trova lavoro a 50 anni, poi la scoperta choc. La storia risale a circa sette mesi fa e vede come protagonista un uomo residente nella provincia di Frosinone che a causa della sua situazione lavorativa è stato costretto a condividere casa con i genitori. Fortunatamente, dopo estenuanti ricerche, la coppia riesce a trovare un lavoro al figlio come magazziniere in un’anzienda che si occupa di pezzi di ricambio di mezzi agricoli. Per il 50enne questa è stata la sua prima possibilità di trovare una sicurezza economica, il suo primo lavoro ufficiale.

Uomo trova lavoro a 50 anni, poi la scoperta choc dei colleghi: “Ha rubato tutto!”

Purtroppo, però, una volta nell’azienda, l’uomo è caduto in errore giocandosi ogni possibilità. Nello specifico si apprende che una volta terminato il turno di lavoro, l’uomo abbia preso possesso dei portafogli, carte di credito ed effetti personali che i colleghi avevano riposto negli appositi. E non contento, con il bottino, il 50enne ha subito pensato di fare shopping. Come riporta Il Messaggero, in base a “quello che si è scoperto in seguito, aveva rinnovato tutto il suo guardaroba”.

E ancora ad accorgersi del furto sarebbero stati i colleghi stessi “quando alle 17 – vale a dire all’orario di uscita – si sono ritrovati senza portafogli dove si trovavano conservati oltre i soldi i loro effetti personali”. Non appena arrivata la conferma del furto da parte del neoassunto, questo sarebbe andato immediatamente incontro al licenziamento.

Si legge su Il Messaggero che “quel posto di lavoro lo aveva perso lo stesso giorno dell’assunzione per aver messo in atto un comportamento delinquenziale. Ovviamente nei confronti del cinquantenne è scattata la denuncia. L’uomo che come già accennato verrà rappresentato dall’avvocato Roberto Capobianco, deve rispondere adesso di furto con destrezza“.