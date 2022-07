Una famiglia sterminata a seguito di un terribile incidente un auto. È questo il tragico bilancio di questa mattina che ci arriva dal Gargano. Lo scontro frontale che è costato la vita a 3 persone è avvenuto lungo la superstrada che da Carpino porta a Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Oltre ai morti, altre tre persone sono rimaste ferite: una in modo particolarmente grave. Lo schianto è avvenuto tra due automobili che arrivavano in direzione opposte, anche se non è ancora chiara la dinamica.

All’arrivo dei sanitari e dell’elisoccorso, due delle tre vittime erano già decedute, mentre la terza è morta nonostante i tentativi di rianimazione. Il ferito, che viaggiava sull’altro mezzo insieme ad altre due persone, è stato trasportato a Casa Sollievo della Sofferenza. I carabinieri al lavoro per fare piena luce su cause e dinamica del terribile schianto. Le vittime come dicevamo facevano tutte parte della stessa famiglia.





Una famiglia sterminata secondo la Gazzetta del Mezzogiorno. Le vittime viaggiavano tutte a bordo della Golf: si tratta di padre e figlia di 18 anni, morti sul colpo, e della madre, deceduta durante il trasporto in ospedale. Da quel poco che è emerso, i tre stavano rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata al mare quando, per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente con un’altra auto che giungeva nel senso opposto di marcia.

Si espone il sindaco Michele Di Pumpo del comune di Cagnano Varano: “Purtroppo una tragedia oggi nel tardo pomeriggio sul Ponte San Francesco, strada statale a scorrimento veloce del Gargano, tragedia che ha colpito una famiglia di Castelluccio dei Sauri. Sento con il cuore di stare vicino alla famiglia e a tutti i parenti delle vittime. E a loro che va il mio pensiero ed il pensiero di tutta la comunità di Comune di Cagnano Varano”.

E ancora: “Un invito a non polemizzare su colpe di chi, di come e il perché, su questo ci penserà la procura, pensiamo alla tragedia e a stare vicino alle famiglie delle vittime e a tutti i feriti anche dell’altra auto dell’incidente”, ha scritto il sindaco Michele Di Pumpo su Facebook.