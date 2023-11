Dopo l’assassinio di Giulia Cecchettin e il successivo arresto dell’ex fidanzato Filippo Turetta con l’accusa di omicidio volontario, le attenzioni dell’opinione pubblica si sono concentrate sul suo rientro in Italia. Il giovane è attualmente rinchiuso in prigione in Germania, dove si era rifugiato in seguito alla fuga iniziata sabato 11 novembre e conclusasi domenica 19. Nelle ultime ore sono stati stabiliti tutti i dettagli per il suo arrivo nel territorio italiano.

Lui ha subito acconsentito all’estradizione e le autorità tedesche non hanno creato alcun problema, dando il nullaosta in tempi molto brevi. Dovrà affrontare la nostra magistratura dopo l’assassinio brutale di Giulia Cecchettin, avvenuto a pochi giorni dalla sua laurea. Filippo Turetta sta per fare il suo rientro in Italia e ora possiamo darvi con certezza ogni informazione in merito al suo trasferimento nella nostra penisola.

Omicidio Giulia Cecchettin, quando per Filippo Turetta è previsto il rientro in Italia

Dunque, sta per tornare dopo aver ammazzato Giulia Cecchettin e potrà così mettersi a disposizione delle autorità del nostro paese. Filippo Turetta è ad un passo dal rientro in Italia, infatti è stato riferito dal sito Fanpage che giungerà nella città di Venezia nel corso della mattinata di sabato 25 novembre. A rivelare tutti i particolari è stato l’avvocato del quasi 22enne, Giovanni Caruso. Partirà un aereo dell’Aeronautica militare alla capitale Roma alle ore 8 e sarà in Germania, nella città di Francoforte, alle 10.

Alle 10.45 Filippo Turetta comincerà il suo volo in direzione Venezia. E il sito Il Tirreno ha spiegato per quale ragione si è deciso di prediligere questa opzione, rispetto ad un aereo di linea. La proceduta straordinaria è stata consentita perché la vicenda dell’omicidio di Giulia ha avuto un risvolto mediatico molto forte, quindi “c’è una questione di opportunità, visto che la presenza di Turetta tra i passeggeri di un comune aereo di linea potrebbe turbare l’ordine pubblico a bordo del velivolo”.

Fanpage ha aggiunto che i dettagli sul volo in aereo militare di Filippo Turetta si stanno concretizzando in queste ore, dunque tra non molto ci saranno tutte le indicazioni necessarie per un rientro in totale sicurezza del presunto killer della 22enne studentessa universitaria.