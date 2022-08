Tragedia Massa Finalese dove un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita nel suo letto. Siamo in provincia di Modena e qui le autorità sono praticamente certe che l’uomo non sia morto di cause naturali, anzi. Dai primi riscontri sembra che l’anziano sia stato aggredito e picchiato a sangue e in seguito alle percosse sarebbe morto, proprio all’interno di casa sua. Il giallo però si infittisce nel momento in cui i vicini di casa riferiscono di aver visto due persone uscire dalla casa, in via Volta.

Una rapina finita male, un omicidio di origine familiare magari dovuto a qualche vecchio rancore? Nessuno ancora lo sa con certezza. Tuttavia, come riferisce la Gazzetta di Modena, la circostanza dell’omicidio sembra confermata in ambienti investigativi. Sul posto naturalmente sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando due persone. È già stata disposta l’autopsia e sono in corso indagini per ricostruire il contesto di vita e le relazioni del 74enne.





Un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita nel suo letto: omicidio a Massa Finalese

Fatto sta che i due presunti killer sono ancora in libertà, qualora venisse confermata del tutto l’ipotesi di omicidio. A perdere la vita è il 74enne Rocco De Salvatore. Da quello che è stato divulgato dal quotidiano modenese, a dare l’allarme sono stati intorno alle 21 di ieri sera, i vicini di casa. Subito, ovviamente, sono scattate le indagini da parte dei carabinieri ma per ora senza nessun esito.

Da quello che si sa, sembra che le forza dell’ordine siano alla ricerca di una coppia che sarebbe stata vista fuggire poco dopo il delitto dall’abitazione della vittima. Qualcuno li avrebbe visti nelle ore precedenti utilizzare l’auto della vittima. Poche ore prima della tragedia, anche un altro anziano ha perso la vita.

L’uomo è stato trovato in fondo ad un dirupo non lontano dal Cimoncino dove di lui si erano perse le tracce. Il corpo di Luigi Salsi, escursionista 78enne di Cavezzo (Modena) era scomparso da dieci giorni, precisamente dal 20 luglio. DI lui non si è saputo più nulla mentre stava camminando insieme alla moglie sull’Appennino modenese. A notare la salma sono stati gli uomini del Soccorso alpino. L’anziano sarebbe dunque scivolato accidentalmente finendo nel dirupo.

