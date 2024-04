Terribile tamponamento a catena sulla tangenziale di Napoli che ha coinvolto una decina di automobili. Il maxi incidente si è verificato al chilometro 16 nella galleria Capodimonte del Vomero direzione Capodichino Centro Direzionale. Ci sarebbero 10 feriti lievi e una più grave in prognosi riservata, trasportati in ospedale,.

Come detto, sono circa una decina i veicoli coinvolti nel maxi-tamponamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori degli ausiliari del traffico di Tangenziale di Napoli che è completamente paralizzato.





Maxi-tamponamento tangenziale di Napoli: traffico in tilt

La Tangenziale è completamente bloccata dal traffico, si è formata una fila di oltre sei chilometri. Dal chilometro 10 in Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino, coda di 6 chilometri tra Italia 90 e Corso Malta per incidente. Un’altra fila si registra al chilometro 16.1, Direzione: Allacciamento Diramazione Capodichino, in entrata a Capodimonte, verso Allacciamento Diramazione Capodichino.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e alcune ambulanze. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 14,40 di oggi, venerdì 19 aprile 2024. La viabilità, dopo il caos iniziale, è iniziata a tornare normale intorno alle 17:30.

Intorno alle 17.30 si è lentamente tornati alla normalità. Ma, all’altezza dei Camaldoli, proprio quando la situazione sembrava quasi risolta, si è verificato un altro incidente tra un’auto e un camion. Fortunatamente, questa volta, con i due conducenti illesi.