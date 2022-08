Una tragedia quella successa ad Antalya in Turchia. Qui un 14enne è morto durante un matrimonio. Il giovane, di origine britannica, è annegato in piscina durante la festa in famiglia. Tutto è successo domenica pomeriggio: il ragazzo è rimasto senza fiato mentre nuotava con la zia all’hotel all-inclusive sulla spiaggia Liberty Lara. A raccontare la triste vicenda è il The Sun ha raccontato: “Hanno fatto di tutto per rianimare il ragazzo a bordo piscina, ma era troppo tardi.

Si ritiene che il ragazzo e la sua famiglia fossero al Liberty Lara hotel, 311 camere, per un matrimonio . Un portavoce dell’hotel ha detto a The Sun: “È con il cuore pesante che uno dei nostri giovani ospiti è purtroppo morto ieri mentre nuotava con sua zia nella nostra piscina principale. In questo momento, le nostre preghiere e i nostri pensieri vanno alla famiglia e ai cari che attualmente risiedono nel nostro hotel”.

Dopo che i familiari si sono accorti delle difficoltà del ragazzo, il 14enne è stato trascinato fuori dalla piscina privo di sensi da un barista e gli è stata somministrata la rianimazione cardiopolmonare prima di essere portato d’urgenza in ospedale. Nessuno sa ancora cosa sia successo, ma in tanti credono che ci sia un malore alla causa della tragedia.

Poco dopo un altro testimone della tragedia in Turchia ha aggiunto: “Ci sono telecamere a circuito chiuso situate intorno all’area della piscina che sono state osservate sia dalla direzione di Liberty Lara che dalla polizia locale. I bagnini erano sul posto entro 30 secondi.

Brit boy, 14, dies swimming at Turkish resort while on holiday for family wedding



The 14-year-old was said to have gotten into difficulty while swimming with his aunt at the all-inclusive Liberty Lara beach hotel on Sunday afternoon

https://t.co/LBZtwHjRPX pic.twitter.com/iHwOYVvYUf