Ultim’ora Italia – Incidente ferroviario, schianto tremendo. Morti e feriti

Un tragico incidente ferroviario ha scosso la comunità di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza, nella periferia nord, nella serata odierna. In contrada Thurio, un treno in transito ha impattato violentemente contro un mezzo pesante, precisamente un autoarticolato, per cause ancora da chiarire. Il treno, a seguito della collisione, è uscito dai binari. Le prime informazioni indicano circa dieci feriti e possibilmente tre decessi. (Continua dopo la foto)





Tra le vittime si annoverano una donna, il macchinista del treno e il conducente del mezzo pesante. La situazione è caotica, e vi è la preoccupazione che possano esserci ulteriori vittime intrappolate nelle lamiere contorte. Le squadre di emergenza, inclusi i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, si sono prontamente mobilitate sul luogo dell’incidente. Gli ospedali locali di Corigliano Rossano sono in allerta, con i reparti di chirurgia e ortopedia preparati per accogliere i feriti. Testimoni oculari descrivono momenti di puro terrore. Una residente locale, una delle prime ad arrivare sulla scena, racconta di aver sentito un “botto fortissimo” seguito da fiamme. (Continua dopo la foto)

Un giovane testimone ha aggiunto: “Abbiamo pensato fosse un terremoto. Poi, usciti, ci siamo trovati di fronte a una scena dantesca.” Secondo i resoconti, il camion sarebbe rimasto bloccato al passaggio a livello. Nonostante gli sforzi dei presenti, il fuoco ha impedito ogni tentativo di soccorso, fatta eccezione per alcuni passeggeri del treno che sono stati evacuati. Questo disastro solleva interrogativi sulla sicurezza dei passaggi a livello e sulla manutenzione dei mezzi di trasporto. Mentre la comunità piange le vittime, l’attenzione si sposta ora sulle indagini per chiarire le cause dell’incidente e prevenire future tragedie.