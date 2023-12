Uccide il padre con una bastonata, arrestato 35enne. Tragedia ad Arzachena, in Sardegna, dove un uomo ha mortalmente aggredito il genitore colpendolo con un bastone. A perdere la vita è Giovanni Fresi, un orologiaio di 58 anni. È successo tutto durante la notte tra il 27 e il 28 dicembre 2023. Michele Fresi, un uomo di 35 anni, avrebbe ucciso il padre dopo una lite. Sembra poi che, dopo l’aggressione al padre, Fresi avrebbe ferito una donna e attaccato i carabinieri intervenuti dopo una chiamata.

I due militari sono stati successivamente trasportati in ospedale. Chiaramente, subito dopo il tragico episodio, Michele Fresi è stato arrestato e portato nella caserma di Olbia per essere interrogato. Secondo le prime informazioni, avrebbe utilizzato un pezzo di legno trovato fuori da un locale ad Arzachena per colpire suo padre, causandone la morte istantanea.





Uccide il padre con una bastonata, arrestato 35enne

Da quello che racconta la stampa locale, l’aggressione si sarebbe verificata verso l’1:30 di notte, nei pressi dell’ingresso di un locale in viale Costa Smeralda, dove il 35enne stava trascorrendo la serata. Sembra che l’uomo potesse essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il che potrebbe aver contribuito al suo comportamento violento. In queste ore Michele Fresi è tenuto sotto custodia nella caserma dei carabinieri di Olbia, difeso dall’avvocato Nino Vargiu.

Si sospetta che il 35enne, da tempo alle prese con problemi legati all’abuso di sostanze stupefacenti e alcol, fosse già noto alle forze dell’ordine per episodi di ira. Quando è avvenuta la chiamata alle forze dell’ordine, insieme ai carabinieri è arrivato sul posto anche il padre che ha cercato di calmarlo, ma a questo punto Michele Fresi avrebbe perso del tutto la ragione e avrebbe colpito il padre e successivamente i militari.

Come dicevamo il 35enne avrebbe raccolto da terra un grosso pezzo di legno e lo avrebbe usato per colpire il padre alla testa. Ora l’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre sono in corso gli accertamenti sulla salma di Giovanni Fresi, la cui restituzione ai familiari è ancora in attesa.

