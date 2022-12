Omicidio-suicidio a Villabate, in provincia di Palermo. Un uomo, Salvatore Patinella, ha ucciso la ex compagna a coltellate, prima di togliersi la vita. Un femminicidio che ha lasciato basita la popolazione locale e l’Italia intera. È il 41enne a rendere pubblica la vicenda, pubblicando un post su Facebook poco prima della tragedia.

“Chiedo in ginocchio umilmente scusa a Dio, per il dolore atroce che purtroppo, non avrei mai immaginato di recarti ma è lo stesso dolore che io sto provando da un mese circa, non riesco più a dormire, più a mangiare, consapevole che l’avrei provato per tutta la vita, arrivando alla follia. Senza mai darmi una spiegazione per la perdita: del mio unico amore meraviglioso tesoro mio Giovanna, la mia principessa, il mio universo, il mio tutto, della mia casa, eravate la mia famiglia”.

Leggi anche: “Ha donato gli organi”. Stella, morta in un incidente mentre va a conoscere il nipotino appena nato





Omicidio-suicidio a Villabate, in provincia di Palermo

E ancora l’uomo sui social: “Chiedo scusa ai miei genitori, alle nostre famiglie, alle sorelle e fratelli, ai nipoti, ma non di meno ai mie compari, per me come fratelli, persone uniche, meravigliose e speciali e a tutte le persone che ci hanno voluto bene. Nonostante il gesto atroce che io sto per compiere”. La donna, uccisa con dei fendenti, è Giovanna Bonsignore di 46 anni.

L’ex compagna dell’assassino è stata raggiunta in casa, il terribile atto è stato commesso giovedì 15 dicembre 2022. Come ammesso anche dell’uomo nella sua ultima missiva, i due si erano lasciati da tempo, tuttavia l’uomo non era riuscito a superare il distacco. Un amore morboso quello di Patinella che ha visto come unica soluzione, l’omicidio dell’ex. A quel punto l’uomo si sarebbe recato nell’abitazione di Giovanna e l’avrebbe uccisa dopo l’ennesima lite.

Un uomo ha ucciso a coltellate la compagna e poi si è tolto la vita a Villabate, un paese alle porte di Palermo. Il 44enne poco prima aveva annunciato le sue intenzioni in un post su Facebook in cui chiedeva scusa a Dio e alla figlia della donna. #ANSAhttps://t.co/67wIFCvoOu — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 16, 2022

Ad avvertire le forza dell’ordine sarebbero stati alcuni amici dopo le tragiche parole del post di Salvatore. Una volta che i militari sono giunti di fronte all’appartamento, non ricevendo risposto hanno deciso di sfondare la porta, facendo poco dopo la tragica scoperta. La prima ad essere trovata è stata Giovanna Bonsignore. Poco distante da lei, anche il corpo senza vita del 41enne.

Leggi anche: Liliana Resinovich, il fratello interviene a Chi l’ha visto: la scoperta sulle scarpe