Attirati dalle bellezze paesaggistiche ma soprattutto dai prezzi molto convenienti , quest’anno molti italiani hanno deciso di trascorrere le vacanze estive in Albania. Nei giorni scorsi il presidente dell’Albania Edi Rama ha rilasciato un’intervista a Morning News, il programma di informazione di Canale 5, e ha snocciolato qualche dato. Quest’anno si sono già registrati “quasi mezzo milione di turisti italiani sulla penisola balcanica”.

“Non abbiamo più lo stigma del Paese da cui si fuggiva negli anni Novanta”, ha riferito il presidente dell’Albania, che quest’anno a causa del caro vita in Italia e dell’importante lavoro fatto negli anni conta una crescita del turismo davvero invidiabile. Molti italiani hanno deciso di passare le loro vacanze in Albania, dove i prezzi sono più moderati e ci sono posti bellissimi.

Turisti italiani fuggiti dal ristorante albanese senza pagare, il gesto di Giorgia Meloni

Nei giorni scorsi alcuni italiani in Albania sono fuggiti dal ristorante senza pagare il conto. Una scena che ha fatto il giro del mondo, facendo vergognare tutti gli italiani. La vicenda si è verificata in un ristorante di Berat, città storica nel centro del paese, dove i quattro turisti, due uomini e due donne da quel che si capisce dalle immagini, sono scappati lasciando il conto di 80 euro, appena 20 euro a testa.

Il video dei quattro turisti italiani che se la danno a gambe è stato diffuso dai media locali, ai quali il proprietario ha raccontato la triste vicenda: “Non ci era mai successo. Speriamo che facciano qualcosa di buono con quei soldi”, ha detto il ristoratore dispiaciuto per il fatto e amareggiato anche perché i prezzi del suo ristorante sono alla portata di tutti. Una pessima figuraccia, alla quale la premier Giorgia Meloni ha rimediato una volta venuta a conoscenza del fattaccio.

L’ambasciata d’Italia a Tirana fa sapere che da Giorgia Meloni è arrivato l’input di pagare ciò che i ragazzi non hanno pagato. “Su indicazione del presidente del Consiglio abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato”, si legge in una nota. A La Stampa, il presidente albanese ha raccontato la la reazione di Giorgia Meloni di fronte alla notizia. Edi Rama ha riferito l’episodio al presidente del Consiglio, la quale “ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: ‘Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere di rispetto all’estero”.