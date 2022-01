Un terribile incidente ha spezzato la vita di un ragazzo di 22 anni a Turi. A quanto si apprende lo schianto si è verificato stamani poco prima delle 8 lungo la strada provinciale che collega Castellana Grotte a Turi. Il ragazzo, di origine marocchina ma residente a Turi, stava andando al lavoro presso l’azienda idraulica di Castellana in cui era impiegato. Ancora non sono chiare le ragioni dell’incidente ma, sempre a quanto si apprende, sembra che l’auto abbia perso aderenza all’ingresso della città delle Grotte.



La causa, probabilmente, dell’asfalto reso viscido dall’intensa pioggia. Il mezzo si è ribaltato più volte finendo la corsa in un terreno adiacente alla carreggiata. Quando la Polizia Locale castellanese è giunta sul posto per il 22enne non c’era più nulla da fare essendo deceduto sul colpo. L’ambulanza del 118 arrivata se n’è andata via a luci spente. A rendere ancora più drammatica la giornata di Turi un altro sinistro.



Mentre le forze dell’ordine erano intenti a rilevare l’incidente mortale se ne è verificato un altro a poche decine di metri di distanza. Una cittadina cinese ha perso il controllo della sua Ford Focus e ha invaso l’altra corsia proprio mentre sopraggiungeva una Jeep con a bordo due castellanesi. L’urto è stato violento e dalle auto si è sprigionato del fumo che ha fatto temere il peggio. Per fortuna non c’è stato alcun incendio.







Quello di Turi è solo l’ultimo incidente in ordine di tempo. ra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2021 la Polizia stradale in Puglia ha registrato 904 incidenti (68 in più rispetto al 2020), 35 vittime e 691 feriti. Le pattuglie di vigilanza stradale hanno contestato oltre 26 mila infrazioni al codice della strada e sono state ritirate 498 patenti di guida.



I punti patente decurtati sono stati 39.160. I conducenti controllati con etilometro sono stati 13.297, di cui 115 sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 19 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.