Dopo un lungo periodo di incertezza, Riccardo Flammini, attore romano di 45 anni, è stato finalmente rintracciato. La notizia è stata diffusa dal programma ‘Chi L’Ha Visto?‘, che ha seguito da vicino il caso e ha inviato il giornalista Daniele Bonistalli a Parigi, ultima città dove Flammini era stato avvistato prima della sua scomparsa, avvenuta il 17 aprile 2022.

Nei giorni precedenti, Flammini aveva riaperto il contatto con il mondo inviando alcune email direttamente alla trasmissione di Rai 3, dichiarando di trovarsi in difficoltà e di essere senza documenti. Dopo uno scambio di messaggi, ha fissato un appuntamento con l’inviato del programma, presentandosi in buone condizioni davanti all’hotel dove Bonistalli alloggiava.

Il racconto, tutto da verificare, di Riccardo Flammini

Nel servizio trasmesso il 5 febbraio, Flammini ha raccontato di essere stato minacciato di morte dalla camorra e di essere fuggito dall’Italia con l’aiuto dei servizi segreti. Ha inoltre sostenuto di necessitare dell’assistenza dell’ambasciatrice italiana per ottenere protezione. Ha dichiarato anche di avere un contatto nella Cia che lo avrebbe aiutato a fuggire dal paese.

Alla domanda del giornalista su perché non avesse mai cercato la sorella Valentina, il 45enne ha risposto: “Non voglio parlare con mia sorella perché non la voglio mettere in pericolo, voglio mettere a posto la mia situazione”. Tuttavia, Bonistalli gli ha mostrato un videomessaggio emozionante da parte della sorella: “Fratellino mio, buongiorno, mi riconosci? Sono io, sono nella tua cameretta e ci sono le tue cose. Sono qui perché ti sto aspettando, Ricky, sono cinque anni che aspetto che ritorni. Sono rimasta da sola perché la mamma un mese fa è morta e papà vive in Spagna”.

Scomparso da tre anni, Riccardo ritrovato a Parigi da “Chi l’ha visto?”. Lui stesso aveva contattato il programma chiedendo aiuto, ma poi aveva cessato i contatti. La sorella: “Spero che ora risolva i suoi problemi”.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/gkVQw3Ljqo — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 5, 2025

Visibilmente toccato, Flammini ha ribadito la sua intenzione di tornare solo dopo aver completato le procedure per ottenere protezione: “Solamente quando sarà fatto tutto il percorso di protezione potrò tornare a Roma. Tornerò solo con la protezione”. Ha poi aggiunto: “A mia sorella dico di stare tranquilla e di essere forte. La penso moltissimo e io sento la protezione di mia mamma, che mi adorava”.

Successivamente, l’inviato di Rai 3 ha accompagnato Flammini all’Ambasciata e poi al Consolato, dove è stato accolto con calore dal console. L’attore ha avviato le pratiche per il rilascio di nuovi documenti e ha finalmente chiamato la sorella Valentina: “Erano cinque anni che non ci sentivamo, è una cosa bellissima, davvero, grazie mille. Viva l’Italia”.

Dopo la messa in onda del servizio, la conduttrice Federica Sciarelli ha sottolineato la complessità della vicenda, sollevando dubbi sulla veridicità delle affermazioni di Flammini. Anche Valentina, ospite in studio, ha espresso incertezza: “Voglio sperare che non sia reale, me lo auguro insomma”. Tuttavia, la gioia di aver potuto finalmente sentire il fratello è stata innegabile: “Io comunque vi volevo ringraziare di cuore per quello che avete fatto per Riccardo. Avete accolto la sua richiesta di aiuto e siete stati gli unici”.

