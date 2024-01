Sono finite le speranze di trovare in vita Stefano Del Vecchio, l’uomo di 47 anni scomparso dallo scorso 17 gennaio. Il suo corpo è stato trovato nella mattinata di oggi nelle campagne di Salice Salentino. A dare l’allarme era stata la moglie Maria, preoccupata dal fatto non riuscire a mettersi in contatto con lui. Nel giro di poco l’appello era rimbalzato sui social attraverso un documento nel quale si spiegava che Del Vecchio si era allontanato dalla propria abitazione a bordo di una Dacia Duster nera e, al momento della sua sparizione, indossava jeans, maglione scuro e un giubbotto nero.

Sul campo, intanto, le ricerche erano andate avanti a ritmo serrato. Le forze dell’ordine avevano richiesto l’ausilio dei droni in modo tale da poter controllare dall’alto una porzione di terreno più ampia con maggiore velocità, mentre i carabinieri battevano tutte le piste. Stamani, poi, la scoperta peggiore.





Lecce, trovato morto Stefano Del Vecchio: era scomparso

Ora, dopo il ritrovamento avvenuto nella mattinata del 22 gennaio, la ricostruzione più probabile è quella del suicidio. Del Vecchio, infatti, è stato ritrovato senza vita nelle campagne di Salice Salentino e si sarebbe impiccato. Prima di sparire, Del Vecchio non avrebbe lasciato biglietti o messaggi. Il suo cellulare risultava spento.

Gli investigatori dovranno risalire alla causa della morte e capire le motivazioni che avrebbero spinto Del Vecchio a togliersi la vita. Non è escluso che il pm disponga accertamenti sul corpo del 47enne. I suicidi sono una piaga in Italia. In Italia si registrano ogni anno circa 4000 morti per suicidio. Poiché il suicidio è un evento estremamente raro nell’infanzia, i tassi vengono calcolati prendendo come riferimento la popolazione di 15 anni e più.

Dal lavoro dei ricercatori emerge che da gennaio 2023 ad agosto 2023 si contano 608 suicidi e 541 casi di tentati suicidi, in aumento vertiginoso rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dell’anno scorso quando i suicidi, sempre ovviamente considerando solo le notizie di cronaca uscite sui giornali.