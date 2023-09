Sono finite le speranze di trovare in vita Stefano Azzalin, il pescatore 50enne scomparso martedì 12 settembre tra le acque del Po nei pressi di Porto Tolle. Il suo cadavere è stato recuperato dalle acque dopo due giorni di ricerche serrate. A dare la notizia è stato il sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, con una nota affidata ai social: “Questa mattina le acque del fiume hanno restituito il corpo di Stefano: ha perso la vita durante il suo lavoro a cui era dedito con passione, il suo cuore enorme e il suo sorriso sono sempre con noi”.

“La nostra comunità – ha aggiunto – si stringe attorno a Giada e a tutti i famigliari con rispettoso cordoglio e affetto”. A quanto si apprende a trovare il corpo dell’uomo sono stati alcuni pescatori intorno alle 6 di oggi. Una volta avvistato, il cadavere è stato immediatamente segnalato ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto.





Porto Tolle, trovato morto Stefano Azzalin era scomparso nel Po

Il ritrovamento è avvenuto a circa tre km a valle dal punto di presunta scomparsa tra Po di Pila e Ca’ Zuliani. “Sul posto la pattuglia della Polizia di Stato e il medico legale che ne ha accertato il decesso. Si tratta ora di procedere alla formale identificazione del corpo, seppure le ipotesi più concrete sembrano indirizzarsi al pescatore 50enne scomparso due giorni fa”.

Ricorda il Resto del Carlino come: “Le ricerche del pescatore erano iniziate martedì 12 settembre, poco dopo mezzogiorno, dopo l’allarme dato da un passante a seguito del ritrovamento di un barchino alla deriva senza nessuno a bordo, nella zona di Porto Tolle (Rovigo), in corrispondenza del Po di Pila e località Cà Zuliani.In supporto alle ricerche anche una squadra del gruppo di Protezione civile Porto Tolle”.

Stamani la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. La scomparsa di Stefano Azzalin lascia un vuoto nella comunità di Porto Tolle. Conosciuto e stimato da tutti, non è ancora chiara la data in cui saranno celebrati in funerali. Secondo prime indiscrezioni prima dalla fine di questa settimana.