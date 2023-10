Un vero e proprio dramma si è consumato nella notte tra il 26 e 27 ottobre. Giuseppe Rosa è stato trovato morto nel suo letto, senza che nessuno potesse aspettarsi una fine così prematura della vira dell’uomo. Aveva solamente 41 anni ed è stato rinvenuto senza vita da alcuni suoi parenti, che sicuramente non riuscivano a contattarlo. Si sono presentati in mattinata nella sua abitazione e hanno fatto la terribile scoperta.

Nonostante i soccorsi siano stati chiamati immediatamente, per il 41enne non c’era più niente da fare. Giuseppe Rosa è stato così trovato morto nel suo letto di casa e ora si sta comunque indagando sull’accaduto per capire cosa sia successo. C’è un’ipotesi che sarebbe predominante sulle altre, ma saranno i carabinieri a portare avanti il loro lavoro e poi ad accertare i fatti, anche con l’aiuto del medico legale.

Come riportato dal sito Anteprima24.it, Giuseppe Rosa è stato trovato morto nel suo letto. La sua casa è situata ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, nel rione Santo Stefano. Il medico legale, giunto sul posto, avrebbe accertato che non ci sarebbe stato un suicidio da parte del 41enne. Una volta constatato il suo decesso, il corpo è stato posto sotto sequestro e portato all’interno dell’obitorio dell’ospedale del paese campano, Sant’Ottone Frangipane.

Giuseppe potrebbe essere morto per un malore improvviso, che non gli avrebbe lasciato scampo. Queste le parole del sindaco di Ariano Irpino, Franza: “La notizia ci coglie impreparati, e nel suo tumulto questo giorno si tinge di nero. Oggi Ariano perde ancora, perde te. Il silenzio cala sulla nostra città e l’abbraccio più sentito alla famiglia e agli affetti più cari. Ciao Giuseppe. Che la terra ti sia lieve”. Distrutti dal dolore anche tanti suoi amici e familiari.

Commovente il messaggio dell’amore della sua vita, Elda, che ha scritto sui social: “Ho perso il conto delle volte in cui mi hai fatto incazzare in questi anni, ma stavolta ti sei superato. Stavolta sono incazzatissima ti sei portato via tutto quello che abbiamo fatto e tutto quello che avremmo dovuto fare. Hai fatto in modo che il mio cuore si fermasse con il tuo. Posso dirti solo ciao amore con la stessa vocina stridula che facevi tu ogni volta che mi vedevi”.