Una tragica scoperta ha messo fine alle speranze di amici e familiari: Andrea Di Mauro, avvocato catanese di 53 anni, è stato ritrovato senza vita nella Riserva dell’Oasi del Simeto, e non nel Boschetto della Plaia come inizialmente ipotizzato. A individuare il cadavere sono stati i cani dei vigili del fuoco, che hanno permesso di localizzare il corpo dopo due giorni di intense ricerche. Le operazioni erano iniziate martedì sera, quando la figlia dell’uomo aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri del comando provinciale.

Il ritrovamento della sua moto nei pressi del lido Le Capannine aveva fatto scattare immediatamente l’allarme, portando alla mobilitazione di un vasto dispiegamento di forze tra vigili del fuoco, carabinieri, sommozzatori e volontari. Per scandagliare l’area dall’alto sono stati impiegati anche droni ed elicotteri della guardia costiera. La svolta nelle ricerche è arrivata grazie al gruppo cinofili dei carabinieri, in particolare al labrador nero Kira, che ha condotto le squadre di soccorso fino al luogo esatto in cui si trovava il corpo dell’avvocato.





Andrea Di Mauro ritrovato morto vicino alla Riserva dell’Oasi del Simeto



A segnalare la scomparsa di Di Mauro era stata la figlia, preoccupata per un messaggio WhatsApp ricevuto dal padre, che l’aveva messa in allarme. Da quel momento è scattata una massiccia operazione di ricerca, amplificata anche dai social: amici e colleghi avevano lanciato appelli online, condividendo foto dell’avvocato nella speranza di ottenere segnalazioni utili

Il caso era stato trattato anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, dove erano state mostrate le immagini delle telecamere di sorveglianza di casa, che riprendevano Di Mauro al momento dell’uscita. Secondo una prima ispezione cadaverica, il corpo non presenta segni evidenti di violenza, ma saranno gli esami autoptici a fare maggiore chiarezza sulle cause del decesso.

La scomparsa di Andrea Di Mauro ha lasciato sotto shock la comunità catanese. Avvocato stimato, marito e padre di due figlie, il suo improvviso decesso lascia un vuoto profondo tra i suoi cari e nel mondo forense. Ora le indagini proseguiranno per stabilire con certezza le cause della morte, mentre il dolore della famiglia e degli amici si unisce al cordoglio di tutta la città.