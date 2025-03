Una tragedia assurda ha avuto come sfortunato protagonista un ragazzo di appena 29 anni. Purtroppo è morto praticamente sul colpo e sembra per colpa di un selfie. Un volo terribile dall’ottavo piano fino al suolo, quando c’è stato un impatto tremendo con l’asfalto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la polizia, con quest’ultima che sta indagando sull’accaduto.

Per il ragazzo di 29 anni non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato morto.Intervistato da Il Messaggero, il fratello della vittima ha ritenuto possibile che il 29enne sia deceduto mentre era intento a farsi una foto. Spesso si recava su quel terrazzo e mai nessuno avrebbe immaginato un dramma del genere.

Ragazzo di 29 anni morto dopo un volo dall’ottavo piano: “Forse per una foto”

A morire è stato Dylan Torsello a Cisterna di Latina. Il suo cadavere è stato ritrovato alle ore 5 del 14 marzo. Non si sa ancora come siano andati i fatti, quindi la polizia ipotizza più teorie. Potrebbe esserci stata la volontà di togliersi la vita o che sia morto per un malore improvviso. Inoltre, come detto dal fratello, potrebbe esserci stato un incidente mentre si stava facendo un selfie. Il 29enne era amato da tutti e considerato un giovane educato e gentile.

Questo il messaggio di un club calcistico: “La Società Conit Calcio a 5 tutta , porge le più sentite condoglianze alla famiglia Torsello per la perdita del caro Dylan, giocatore dell’Ecocity Futsal CisternaRiposa in pace giovane limpido educato e grande sognatore. A chi sta scrivendo mancherà tanto incrociarti in quell’ascensore e quel reciproco sorriso. Ciao Dylan”.

Torsello lavorava in un locale ed era stato al lavoro prima del dramma. Il corpo è stato recuperato tra via Po e via Primo Maggio a Cisterna di Latina. Non ci sarebbero telecamere nell’area interessata, quindi il suo decesso potrebbe non essere stato registrato.