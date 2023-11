È morto Giannardo Acca, l’uomo 59enne di cui si erano perse le tracce lo scorso 16 ottobre a Fersilia, nel nord della Sardegna. Del suo caso si era occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” di Federica Sciarelli. Il ritrovamento nella giornata di ieri, mercoledì 8 ottobre. Tantissimi in queste settimane terribili i messaggi e gli appelli lanciati: “Questa situazione ha creato un dolore lancinante, ingiustificato, irrazionale – spiegava la famiglia -. Un dolore che toglie l’appetito, il sonno”.

“Un dolore che ci annulla, perché l’assenza di un padre e di un marito toglie certezze e fa sprofondare nelle sabbie mobili […] non ci fermeremo fino a quando Papà non tornerà a casa. Ti aspettiamo a casa a braccia aperte Papà, ti amiamo”. L’ultimo messaggio del figlio Samuele su Facebook risaliva alla sera del 7 novembre, poco meno di 24 ore prima del tragico ritrovamento.





Trovato morto Giannardo Acca, del caso si era occupato “Chi l’ha visto?”

“Ciao Papà, come stai? Sono ormai 27 giorni che non ci sentiamo. Ti scrivo qui perché non ho altro. Ti scrivo qui perché non so dove sei. Ti scrivo qui perché quando alzo gli occhi al cielo, le stelle mi dicono che ci sei, e che vorresti abbracciarci tanto quanto noi tutti vogliamo abbracciare te. Ti scrivo per dirti che ci sono arrivati tantissimi messaggi da amici, parenti e colleghi da tutto il mondo. Ho preso il tempo di leggerli e di rispondere a modo mio, una lacrima alla volta”.

Sotto il lungo post, dopo la conferma della morte di Giannardo Acca, si susseguono tanti messaggi di cordoglio da parte di amici, conoscenti e semplici cittadini. A quanto riporta Today Ginnardo Acca è stato trovato nella sua auto. Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della polizia stradale, dopo una segnalazione, hanno individuato l’Audi fuori strada sulla statale 291, direzione Alghero, nella rampa di accesso per la cosiddetta “camionale”.

La vettura ha fatto un volo di circa 20 metri, è uscita di strada nel tratto in direzione Alghero, praticamente sullo svincolo per Cagliari senza lasciare segni visibili di alcun tipo sull’asfalto. Il corpo senza vita del 59enne è stato recuperato all’interno dell’abitacolo dai vigili del fuoco, era al posto di guida. Il mezzo era nascosto dalla vegetazione, in quel punto fitta macchia mediterranea, sotto la rampa di quella che è una sorta di superstrada.