Orrore sul corpo di Fabio, trovato morto in casa: la scoperta choc dei carabinieri

Nei giorni scorsi la sorella di Fabio Friggi aveva condiviso questo post: “Fabio Friggi, scomparso il 17 Agosto 2023 da Motta Visconti (MI). Si è allontanato da casa con l’auto, una Fiat Panda Bianca intorno alle 17:00. Alto 1,75. Peso: 70/75 kg. Rasato con la barba brizzolata incolta, occhi azzurri, occhiali neri. Probabilmente indossa pantaloni bermuda in jeans e canotta nera con righe sui fianchi bianche e rosse o una maglietta nera con fantasia simile a quella della foto”.

“Chiunque abbia Informazioni è pregato di contattare il Numero Unico delle Emergenze 112 o la sorella Cristina. Vi preghiamo di condividere il più possibile questo post”. Nella serata di ieri è arrivata la doccia gelata. Scrive ancora la sorella: “Purtroppo mio fratello è stato ritrovato ieri senza vita, ringrazio tutti coloro che hanno condiviso”.





Un giallo in piena regola visto che il corpo di Fabio è stato trovato, con il cranio fracassato, nel cortile esterno della villetta in via delle Orchidee, dove l’uomo potrebbe essersi spostato prima di accasciarsi. Scrive il Messaggero come: “La donna di cui era ospite, che ha una ventina d’anni meno di Friggi e vive insieme alla madre, ha raccontato di avere trovato l’amico morto al suo risveglio”.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire le zone d’ombra. Sempre a quanto riporta il quotidiano romano: “Circa 10 anni fa la ragazza aveva denunciato il 44enne per molestie, ma poi i due avevano ripreso i rapporti”. A quanto si apprende la Procura ha aperto una inchiesta, lavorano sull’ipotesi che Friggi si sia ferito cadendo dalle scale. Nelle ore scorse aveva parlato anche la famiglia.

“Mio fratello non sarebbe sparito nel nulla così”. La casa – dove sono state rinvenute macchie di sangue lontane dal punto dove è stato trovato il cadavere – è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti. Il cadavere del 44enne è stato portato all’istituto di medicina legale dell’Università di Pavia per essere sottoposto all’autopsia. Solo poi sarà fissata la date dei funerali.