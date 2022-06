È stato trovato morto Davide Zanotto, 49 anni, padre di tre figli. Siamo a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. L’uomo era scomparso domenica scorsa, da qui l’appello dei familiari allarmati per la sua assenza. Diffuso anche sui social con decine di condivisioni, alle quali si è aggiunta anche quella dell’assessore regionale, Manuela Lanzarin. “Aiutateci a trovare Davide”.

E ancora: “Manca da casa dalla sera di domenica scorsa – sono le parole dei famigliari – Chiunque avesse sue notizie o l’avesse visto è pregato di segnalarlo alle autorità competenti. Davide non ha con sé telefono cellulare né documenti”. Davide, facevano sapere i familiari allarmati, al momento dell’allontanamento indossava una polo bluette e bermuda blu. È scomparso dopo essere salito in sella a una bici da uomo modello Bianchi, di colore nero. Alla fine però è stato trovato morto Davide Zanotto.





L’uomo, conosciutissimo e stimato a Tezze e nei Comuni limitrofi, ha sempre condotto una vita tranquilla, tra famiglia e lavoro. In tanti hanno sperato si fosse trattato di un allontanamento volontario, ma il ritrovamento del cadavere non lascia spazio ad altre ipotesi. La svolta durante il pomeriggio di giovedì 16 giugno.

A trovare il corpo senza vita di Davide Zanotto è stata una donna che stava passeggiando sulle rive della Busa Giaretta, a Carmignano di Brenta (Padova). La donna ha notato un corpo galleggiare sull’acqua e subito ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cittadella che hanno recuperato il cadavere dell’uomo.

TEZZE SUL BRENTA/CARMIGNANO – Speranze finite e tragico epilogo per Davide Zanotto, 49 anni, papà di tre figli, sposato con un'insegnante. https://t.co/ckR5y8t99J — gloriano bartolini (@11Giuliano) June 16, 2022

Con sé non aveva documenti e telefono, ma ai carabinieri della locale stazione sono bastati pochi istanti per capire che il corpo senza vita appena ripescato dal lago di Camazzole era quello del 49enne, di Cusinati di Tezze, scomparso domenica. È stato trovato morto Davide Zanotto e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del Suem 118 per rianimarlo. L’uomo non c’è più e ora bisognerà capire cosa gli è successo. Se si tratta di un incidente o se magari ha deciso di togliersi la vita.

