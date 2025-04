Il mistero della scomparsa di Ilaria Sula si è concluso nel modo più tragico e inaspettato. Il corpo senza vita della giovane studentessa di 22 anni è stato ritrovato chiuso dentro una valigia, abbandonata in fondo a un dirupo in una zona boschiva nei pressi del Comune di Poli, a pochi chilometri da Roma. Il ritrovamento, avvenuto dopo giorni di ricerche, ha sconvolto l’intera comunità e dato avvio a un’indagine per omicidio.

Ilaria era scomparsa il 25 marzo scorso dopo essere uscita dalla casa che condivideva con alcuni coinquilini nel quartiere San Lorenzo. Da allora, familiari e amici avevano lanciato continui appelli pubblici nel tentativo di ritrovarla, mentre le forze dell’ordine avevano attivato ogni canale utile, dalla cabina di regia in prefettura fino al coinvolgimento di associazioni specializzate nella ricerca di persone scomparse.

Ilaria Sula scomparsa, trovata morta a 22 anni

Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Roma insieme al commissariato San Lorenzo, si stanno ora concentrando su una possibile pista sentimentale. In particolare, l’attenzione degli inquirenti si è rivolta a una relazione recentemente interrotta con un ragazzo di origini filippine. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di Ilaria, per capire se dietro quel legame finito ci siano motivazioni legate al delitto.

Un altro elemento chiave al centro dell’inchiesta è un appartamento in via Homs, nel quartiere Africano. Secondo alcune ipotesi, Ilaria potrebbe essere passata di lì poco prima della sua scomparsa. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione alla ricerca di tracce, indizi o elementi utili a chiarire cosa sia accaduto davvero.

Finora, nessun arresto è stato formalizzato, ma gli inquirenti non escludono sviluppi a breve. Il ritrovamento del corpo in una valigia, chiusa e nascosta in un luogo impervio, lascia pensare a un omicidio premeditato e al tentativo di occultamento del cadavere. Dettagli che aggiungono ulteriore orrore a una vicenda già straziante. La morte di Ilaria ha lasciato sgomenti amici, coinquilini e familiari. Una giovane studentessa, una vita piena di sogni interrotta con brutalità. Ora si cerca la verità, nella speranza che chi le ha tolto la vita venga al più presto assicurato alla giustizia.