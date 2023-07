Sono finite le speranze di trovare in vita Gaetano Impellizzeri, l’uomo scomparso nove anni fa mentre viaggiava in direzione della Lombardia. Del caso si era occupato anche Chi l’ha visto? Il programma di Federica Sciarelli in onda su Rai 3. Per chi non ricordasse la storia Gaetano, agente di commercio siciliano, era scomparso nel nulla il 10 febbraio del 2014 quando aveva preso l’aereo dall’aeroporto di Trapani diretto a Orio al Serio, a Bergamo, per un impegno di lavoro.

Come aveva ricostruito anche la trasmissione “Chi L’ha visto?“, l’uomo era atterrato regolarmente alle 8 e nel corso della giornata aveva telefonato più volte alla compagna e poi anche alla ex moglie. Per anni le ricerche sono andate avanti poi, nella giornata di ieri, la svolta.





Gaetano Impellizzeri trovato cadavere, era scomparso 9 anni fa

“I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno avviato ricerche specifiche su un terreno di pertinenza in una casa colonica nella campagna di Castelnuovo di Sotto nell’ambito di indagini relative ad un omicidio avvenuto proprio nel 2014, anno di scomparsa di Gaetano Impellizzeri”.

A quanto si apprende nelle ore scorse è stato trovato un corpo. “seppellito tra le campagne di Castelnovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia. Visti gli anni trascorsi dalla sparizione dell’uomo, che all’epoca dei fatti aveva 47 anni, e lo stato del cadavere rinvenuto nelle campagne reggiane, saranno l’autopsia e l’esame del dna ad accertarne l‘identità del corpo ma per gli inquirenti ci sono pochi dubbi”.

Ora resta da chiarire cosa sia successo. La famiglia e le figlie non hanno mai creduto all’allontanamento volontario continuando a cercarlo per tutti questi anni. Il sospetto è che dietro la sua morte ci sia proprio il viaggio Bergamo doveva concludere un grosso affare ma i famigliari hanno sempre detto che non appariva preoccupato.