È finita nel peggiore dei modi la vicenda di Francesco Diviesti, il giovane di 26 anni originario di Barletta, scomparso quattro giorni fa e ritrovato senza vita nelle campagne di Canosa di Puglia. A fare la tragica scoperta sono stati gli agenti di polizia impegnati nelle ricerche sin dalla denuncia di scomparsa, avviata dopo che il ragazzo non aveva fatto ritorno a casa la notte tra il 25 e il 26 aprile. Il corpo è stato rinvenuto in un’area isolata, lontana dal centro abitato, e le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause della morte.

Francesco, di professione parrucchiere come suo padre, era uscito di casa intorno alle 20.30 del 25 aprile, con l’intenzione di passare una serata come tante. Intorno alla mezzanotte era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre entrava nel barber shop dove lavorava insieme al genitore. Poi il silenzio. Nessun altro segnale, nessuna chiamata, e il telefono che risultava spento nonostante i numerosi tentativi del padre di mettersi in contatto con lui. Proprio quell’assenza totale di comunicazioni aveva fatto subito temere il peggio ai familiari.





Francesco Diviesti, le speranze sono finite

“È uscito come fanno tutti i ragazzi della sua età ma, per la prima volta, non solo non ha fatto rientro a casa ma non ha avvisato i suoi genitori che sono preoccupatissimi”, aveva dichiarato nei giorni scorsi Michele Cianci, avvocato della famiglia Diviesti. In effetti, sin da subito la vicenda era apparsa anomala, priva di quegli elementi che solitamente fanno pensare a un allontanamento volontario. Il ragazzo non aveva mai dato segnali di disagio o voglia di sparire. La sua era sembrata una scomparsa improvvisa, senza un motivo apparente.

L’appello alla mobilitazione era arrivato anche dalle istituzioni. “Aiutiamo la famiglia a ritrovare Francesco”, aveva scritto sui social il sindaco di Barletta, Mino Cannito, sollecitando chiunque avesse informazioni a farsi avanti. “Chiunque lo avvistasse può contattare le forze dell’ordine”, aveva aggiunto il primo cittadino. Un messaggio che aveva raccolto decine di condivisioni e commenti, a testimonianza della preoccupazione che in quei giorni aveva colpito l’intera comunità.

Ma le speranze si sono infrante questa mattina, quando il corpo senza vita del ragazzo è stato ritrovato in campagna. Le indagini dei carabinieri, già al lavoro per chiarire i suoi ultimi spostamenti, si concentrano ora su cosa possa essergli accaduto dopo l’ultima apparizione al salone. Saranno determinanti gli esami medico-legali e l’analisi delle telecamere di sorveglianza. Resta, per ora, il dolore di una famiglia distrutta e di una città che si ritrova a fare i conti con un dramma ancora senza risposte.