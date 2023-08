Macabro ritrovamento a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Il cadavere di una donna, Anna Scala, 56enne residente a Vico Equense, è stato ritrovato nel bagagliaio di un’auto con evidenti ferite d’arma da taglio. Il veicolo era parcheggiato in un’area condominiale in via San Massimo, con il cofano aperto e il corpo della vittima visibile.

Alcuni condomini hanno sentito della urla e quando sono arrivati sul posto hanno visto il cadavere della donna e hanno chiamato il numero d’emergenza 112, dando l’allarme. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e il 118, anche se per Anna Scala non c’era già niente da fare e il medico ha potuto solo constatarne il decesso. La vittima presenta diverse ferite da arma da taglio alla schiena e vicino al corpo è stata trovato un coltello che è stata verosimilmente utilizzata per il delitto.

Omicidio Anna Scala, fermato l’ex compagno

Dalle prime testimonianze raccolte dagli inquirenti arrivati sul posto e dalle immagini del sistema di videosorveglianza, l’assassino potrebbe essere stato l’ex compagno 50enne della vittima. L’uomo, infatti, era stato denunciato dalla donna per stalking negli ultimi mesi. Oltre al fatto che il 50enne ha minacciato più volte la vittima, distruggendole anche le ruote della macchina.

Poche ore dopo l’omicidio l’ex di Anna Scala è stato fermato e ora si trova in in caserma per essere interrogato, L’uomo ha provato a fuggire nascondendo la sua moto e cercando di far perdere le proprie tracce. Secondo quanto riferito dai testimoni l’uomo si sarebbe avvicinato alla donna e l’avrebbe colpita alla schiena mentre apriva il bagagliaio della sua auto.

“Stavamo giù in garage per controllare i lavori in corso nel palazzo quando abbiamo sentito delle urla strazianti, abbiamo pensato a un litigio, dopodiché le urla sono diventate ancora più strazianti e a quel punto abbiamo deciso di andare a vedere. La scena di fronte alla quale ci siamo trovati era terribile”, ha racconta una donna, che poco dopo si è trovata davanti una scena terribile.