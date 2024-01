Si sono spente le speranze di ritrovare in vita la 17enne scomparsa martedì scorso a Palermo, nel pomeriggio di ieri sabato 13 gennaio il mare ha restituito il suo cadavere. Si chiamava Fauzia Islam, a dare l’allarme erano stati i suoi compagni del liceo Ninni Cassarà di via Don Orione. L’ultimo avvistamento martedì mattina quando la ragazza, come ogni giorno, aveva atteso l’autobus che l’avrebbe portata a scuola dove però non era mai arrivata.

>> “Non mi sento bene”. Affari Tuoi, Amadeus costretto a fermare tutto: “Portiamogli subito l’acqua”

Prima di sparire aveva scritto su Whatsapp: “Pensaci due volte prima che sia troppo tardi” e “Ucciditi o bevi il caffè, io ho smesso di bere caffè”. Su Instagram, invece, aveva cambiato il suo nome in “Death”, ovvero “morte” e anche la sua bio: “Sorry Albert Camus, i stopped drinking coffee”. Originaria del Bangladesh, era arrivata a Palermo da bambina.





Palermo, trovata morta la 17enne Fauzia Islam: era scomparsa

“Parlava raramente di sé e dei suoi problemi o del rapporto con la sua famiglia, originaria del Bangladesh, ma abbiamo capito che c’è una situazione complessa. Temiamo il peggio perché – aveva raccontato un’amica prima del ritrovamento del cadavere – quelle frasi sono allarmanti”. Nel pomeriggio di ieri era stato rinvenuto il suo zaino sugli scogli a Vergine Maria, alla periferia di Palermo, poi dopo alcune ore di ricerca il ritrovamento del cadavere ad Aspra.

Non è escluso che la giovane avesse preso i mezzi per raggiungere il mare, visto che proprio dalla fermata in centro partono il 731 e l’806 diretti a Vergine Maria e Mondello.Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Capitaneria di porto, Polizia e personale del 118. Il corpo è stato recuperato e trasferito nel porto. Indagini sono in corso per l’identificazione. L’ipotesi che sembra prendere più piede è quella del gesto volontario.

In Italia si registrano ogni anno circa 4000 morti per suicidio. Poiché il suicidio è un evento estremamente raro nell’infanzia, i tassi vengono calcolati prendendo come riferimento la popolazione di 15 anni e più.