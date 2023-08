Sono finite le speranze di trovare in vita la piccola Fatou, l’undicenne di origine senegalesi scomparsa tra le acque di Mondello del Lario nel primo pomeriggio di Ferragosto mentre era in compagnia della famiglia per quella che avrebbe dovuto essere una giornata di festa e di ristoro lontano dalla quotidianità. A quanto a scrive Adnkronos: “il ritrovamento è stato effettuato dal gruppo di sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino a circa 7/8 metri a sinistra rispetto a dove era stata vista sparire”.

E ancora: “L’acqua più limpida di oggi, anche a causa della minore quantità di gente e di barche che si trovava nella zona, ha permesso il ritrovamento. Le altre due bambine che erano insieme all’11enne in acqua ieri pomeriggio erano state salvate da due ragazze italiane che si trovavano sul posto”. Una tragedia assurda e con uno sviluppo repentino.





Mandello del Lario, recuperato il corpo dell’11enne scomparsa

Il corpo della piccola era al centro della foce del torrente Meria, a 20 metri di profondità. Le 4 ragazzine erano ad appena 5 metri da riva quando hanno cominciato a gridare e chiedere aiuto. In quel momento c’erano molti turisti: due ragazze si sono subito tuffate e sono riuscite a portare in salvo le due sorelle maggiori e l’amica, ma non l’11enne che è scomparsa nel lago. Disperato il padre che, raccontano testimoni, 5 anni fa era rimasto vedovo. Quella di ieri è stata una giornata tragica.

Sempre stamani è stato recuperato il corpo di un ventenne scomparso nelle acque del lago di Bolsena, in provincia di Viterbo. Mohamed Fall, 20 anni, senegalese, dopo un tuffo dal pedalò sul quale si sarebbe trovato insieme alla cugina, non era più riemerso e le persone presenti sul posto avevano subito lanciato l’allarme. La madre, sconvolta dall’episodio, aveva avuto un malore.

Per tutta la nottata di ieri le ricerche erano andate avanti. Poi stamani il corpo era stato localizzato a circa 20 metri di profondità. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale. Il porto turistico di Capodimonte, sponda del lago dove è avvenuta la tragedia, è rimasto chiuso per qualche ora per permettere le operazioni di recupero.