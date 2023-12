Sono finite le ore di apprensione a Napoli, dove una ragazza, di nome Claudia Giannetto, era sparita nel pomeriggio di giovedì 7 dicembre intorno alle 14.30, nella zona universitaria partenopea tra Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, sede storica dell’Università L’Orientale di Palazzo Giusso, e via Mezzacannone.

Famiglia e amici avevano lanciato diversi appelli per ritrovarla. La giovane era arrivata giovedì mattina in ateneo con i genitori per discutere la tesi, ma non risultava in realtà tra i laureandi di questa sessione. “Al momento della scomparsa, indossava un tailleur blu, degli stivali neri e un cappotto nero”, avevano scritto i familiari sui social pubblicando una foto scattata proprio il giorno della scomparsa.

Claudia Giannetto, ritrovata viva la ragazza scomparsa da Napoli

A lanciare l’appello inizialmente l’associazione studentesca Link Orientale, l’Università e poi docenti della facoltà che frequenta la 25enne di Giugliano. Claudia Giannetto è stata ritrovata viva, sana e salva, a Roma. La notizia è stata data a Fanpage da uno dei parenti della giovane, che è stata rintracciata grazie ai movimenti bancari e alla prenotazione di una camera prenotata tramite Booking.

Claudia Giannetto è provata psicologicamente ma sta bene. I carabinieri della Capitale l’hanno presa in custodia nella serata di venerdì 8 dicembre e l’hanno riportata a casa. Anche la sorella di Claudia Giannetto ha confermato con una story su Instagram che la ragazza è stata individuata, dopo giorni di comprensibile spavento.

Claudia Giannetto è scomparsa mentre era diretta a quella che aveva detto a tutti essere la seduta per la discussione della sua tesi di laurea. Laurea che però, non era in programma, avendo Claudia mentito in famiglia sul suo percorso accademico e invece che raccontare tutto ai suoi genitori, forse per il timore di deluderli, ha preferito fuggire, recandosi nel B&B romano.