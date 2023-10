Un episodio ha fatto molto clamore nelle ultime ore in una città italiana. Un uomo, intento a farsi una passeggiata nel centro storico, ha trovato un portafoglio con all’interno una bella somma di denaro. Infatti, stando a quanto rivelato, c’erano ben 500 euro. Una scoperta sorprendente da parte sua, col 33enne che ha subito raccolto l’oggetto. Poi la decisione improvvisa che sta facendo parlare una moltitudine di persone.

Dunque, quest’uomo ha subito notato e trovato questo portafoglio con 500 euro dentro. Una vera e propria sorpresa per lui, che mai si sarebbe aspettato di vedere tutte quelle banconote in contanti. Poi è successo qualcosa di davvero significativo e la notizia sta ormai già facendo il giro dell’Italia. Vediamo cosa è accaduto, nel momento in cui sono stati interessati dalla vicenda anche i carabinieri, i quali si sono subito messi al lavoro.

Leggi anche: “Oddio, quanti soldi”. Giovane disoccupata trova un portafogli con 4mila euro. Cosa fa dopo





Un uomo ha trovato un portafoglio con dentro 500 euro: la sua decisione

Una volta individuato per terra, l’uomo che ha trovato questo portafoglio contenente 500 euro, non ci ha pensato due volte e ha fatto una scelta ben precisa. Dentro lo stesso c’erano anche i documenti di chi aveva perduto l’oggetto oltre anche al bancomat. L’accaduto ha avuto luogo in Sicilia, nella città di Siracusa, e ad essersi interessati del fatto sono stati i militari del posto. I quali sono stati raggiunti proprio da colui che aveva fatto il ritrovamento.

Il 33enne ha immediatamente preso una decisione bellissima, ovvero portare il portafoglio ai carabinieri senza ovviamente prendersi nemmeno un centesimo. Quindi, i militari di Siracusa sono poi stati in grado di trovare la proprietaria. Si è scoperto che si trattava di un’anziana, la quale aveva appena ritirato la sua pensione. Quindi, aveva perso tutti i suoi soldi ma grazie all’onestà di questa persona è ritornata in possesso del suo denaro.

La pensionata ha chiesto ed ottenuto l’incontro con il giovane, che ha avuto il piacere di conoscere l’anziana signora. Tutto è finito nel miglior modo possibile, con i ringraziamenti della donna, la quale ha potuto rasserenarsi.