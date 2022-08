Tromba d’aria in spiaggia, stabilimento distrutto: ombrelloni e lettini in aria, bagnanti terrorizzati

Tromba marina si scatena all’improvviso sulla spiaggia. Panico tra i bagnanti intenti a troscorrere una giornata di relax lungo la costa di Guardia Piemontese. Feriti in seguito al vortice scatenatosi all’improvviso sullo stabilimento balneare in provincia di Cosenza.

Tromba marina a Cosenza, panico tra bagnanti. Ennesimo fenomeno che porta caos nelle città italiane. Dopo l’allerta meteo in Toscana, continua il maltempo e colpisce anche altre regioni italiane da Nord a Sud della penisola.





Tromba marina a Cosenza, panico tra bagnanti

Panico tra i bagnanti in provincia di Cosenza, a riprendere l’ episodio avvenuto sulla costa di Guardia Piemontese, uno dei presenti che hanno assistito al fenomeno imprevisto. Le immagini mostrano chiaramente l’impeto della tromba marina.

“Di trombe marine in vita mia ne ho viste decine, ogni volta, anche se distanti da riva, mi allontano e rientro a casa. Ogni volta ho visto persone che invece vanno sugli scogli a guardare meglio, rimangono sulla spiaggia o perfino in acqua, mi sono sempre chiesto il motivo di tanta incoscienza, forse sarà ignoranza”, si legge su ‘Tornado in Italia’.

“Come si dice, la madre dei cretini è sempre incinta”, risponde un altro utente a commento delle immagini della tromba marina che circolano in rete. Sdraio e ombrelloni del tutto sollevati dal ciclone che ha messo in fuga molti dei presenti.

“Sua madre è morta”. Dalla casa di cura la notizia più brutta. Poi la scoperta dei figli di Caterina, 101 anni